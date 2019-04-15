Hukuk fakültesi liselere tanıtım günleri devam ediyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi'nin Kariyer Yolunda Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi temasıyla başlattığı liselere tanıtım günleri devam ediyor.

GAÜN Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bozdağ ve Araştırma Görevlisi Duygu Dağlıoğlu, Şehitkamil Abdülkadir Güllüoğlu Fen Lisesi ve Şehitkamil Kız İmam Hatip Lisesinde sunum eşliğinde gerçekleştirdikleri paylaşım toplantısında, lise son sınıf öğrencilerine Hukuk Fakültesini tanıtarak, mezuniyet sonrasında çalışabilecekleri iş ve kariyer alanları hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Etkinlikte, kariyer hedefine hukukçu olmayı yerleştirmiş olan öğrencilere başarılı bir hukukçu olmak için nasıl bir çalışma sistemini benimsemeleri gerektiği, iyi bir hukukçu olmak için sadece derslerde başarılı olmanın yetmeyeceği vurgulanarak, kendilerini geliştirmek üzere hukuk alanının dışında da farklı alanlarda donanımlı olmak üzere yapılması gerekenler hakkında paylaşımda bulunuldu. Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne tercihlerinde yer verip kazanmaları halinde, fakültenin ve Gaziantep Üniversitesi'nin sunacağı olanakların da anlatıldığı sunum öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile takip edilirken, öğrencilerin kariyer hedeflerine ilişkin sorularına da cevap bulması sağlandı.