Hukukçu Hekimler derneğinden doktora şiddete dava

Bir asistan doktorun hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya maruz kalmasının ardından harekete geçen Hukukçu Hekimler Derneği, hasta yakınına dava açtı.

Ankara'da bir hastanede gerçekleşen olayda, asistan doktor başka hastaya bakacağını söyleyip odadan çıkmasını istediği hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Olayda yaralanan doktorun şikayeti üzerine Hukukçu Hekimler Derneği tarafından hasta yakınına dava açıldı. Doktorun avukatlığını Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram üstlendi. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tarafları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Şubat 2019'a erteledi.

Dava ile ilgili bilgi veren Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram, sağlıkta şiddet olaylarının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Sistemdeki hataların hasta sahipleri ve hekimleri karşı karşıya getirdiğini belirten Dr. Av. Bayram, “Ne yazık ki son zamanlarda sağlıkta şiddet olayları önüne geçilemez boyuta ulaşmıştır. Sağlık sistemindeki hatalar nedeniyle hekim ve hastalar karşı karşıya gelmektedir. Bir hekim 20 hasta bakması gerekirken ortalama 80-100 hastaya bakmak durumunda kalmakta, hasta sahipleri ise sistemin yetersizliğinden üzerlerine hiçbir pay almak istememektedir. Beklemek istememenin yanı sıra, 30 dakika muayene olmak isteyen çoğu hasta ve hasta yakını bu gerçekleşmeyince sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmaktadır. Biz, Hukukçu Hekimler Derneği olarak kısa süre önce kurulmamıza rağmen 4. davamızı açtık. Dernek olarak tüm hekimlerimizin yanındayız. Şimdiden tedbir almazsak şiddet kısa vadede daha da artacaktır. Hekimlerin mesleğini özgürce yapmasına engel olacak davranışlara ve şiddete karşı bir an önce caydırıcı önlemler alınması gerek. Eskiden aileler çocuklarının doktor olmasını isterdi. Artan şiddet olayları nedeniyle artık kimse çocuğunun doktor olmasını istemiyor. Birçok hekim şiddet olayları yüzünden mesleği bırakıyor. Bunlar üzücü olaylar. Bir hekim kolay yetişmiyor. Türkiye'deki sağlık sisteminin geriye gitmesini istemiyorsak hekimlerin yanında olmalıyız “ diye konuştu.

Duruşmaya Hukukçu Hekimler Derneği'nden Dr. Avukat Aynur Özensoy da katılarak saldırıya uğrayan doktora destek oldu.