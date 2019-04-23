Hukukçu Hekimler'den” Sağlık Hukuku” eğitimi

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi yerleşkesindeki Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, hukuk fakültesi öğrencileri ve hekimler büyük ilgi gösterdi.

Eğitim programına katılanlara, Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Av. Dr. Cengiz Bayram tarafından “Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu ve Hekimin Hukuki Sorumlulukları” hakkında bilgi verildi.

Eğitimde, Hukukçu Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Hüseyin Cem Barlıoğlu “Komplikasyon - Tıbbi Malpraktis Ayrımı”, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Aynur Özensoy tarafından “Bilgilendirilmiş Rıza”, Dernek üyesi Hukukçu Dr. Adnan Kuvvetli tarafından “Hekimin Cezai Sorumluluğu” ,Dernek üyesi Hukukçu Dr. Hasan Murt tarafından “Hasta Hakları ve Mevzuatı”, Dernek Denetleme Kurulu Başkanı Av. Dr. Metingündüz Kebabcıoğlu tarafından “Hekimin İdari Sorumluluğu” konularında da katılımcılar bilgilendirildi.

Yoğun katılımın olduğu eğitim programı sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Av. Dr. Cengiz Bayram, bu eğitimin katılımcıların sağlık hukuku alanında temel teorik bilgi sahibi olmaları ve sağlık hukuku konusunda uygulamada yaşanan sorunlara dair çözüm üretebilecek nitelikte pratik bilgi edinmeleri açısından faydalı olduğunu dile getirdi. Av. Dr. Cengiz Bayram, Sağlık Hukuku konulu eğitim programı düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi aşamasında Hukukçu Hekimler Derneği'ne gösterdiği ilgi, destek ve katkılar nedeniyle Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür etti.