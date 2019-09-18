Hurdaları sanat eserine dönüştürüyor

Gaziantep'te bir çiftçi, hurdacılardan topladığı atık metal ve demir parçalarından heykel ve maketler yapıyor.

Nizip ilçesi Eskikonak Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Abdullah Gören, hurdadan yaptığı birbirinden farklı sanat eserleriyle dikkat çekiyor. Hurdacılardan topladığı demir ve metal atıkları evinin altında atölye haline getirdiği yere getiren 2 çocuk babası Gören, atıklara şekil vererek adeta sanat eserine dönüştürüyor. İşlevsel özelliğini yitirmiş demir ve metal parçalara 10 yıldır şekil veren Gören, çiftçilikten arta kalan zamanlarını atölyesinde geçiriyor. Çöp diye atılan malzemelerden sanat eseri ortaya çıkaran Gören, 10 yıldır yaptığı heykel ve maketleri Ankara ve Gaziantep'te sergilediğini söyledi. Evdeki odanın birini heykel ve maketlere ayıran Gören, bazı heykellerin yapımının 7 ay sürdüğünü dile getirdi.

Abdullah Gören, “Kendi köyümde küçük atölyemde maket, heykel ve objeler yapmaktayım. Küçükken çok iyi telden arabalar yapardım. Daha sonra evlenince çocuğuma farklı bir oyuncak yapmaya başlamıştım. Oyuncaklarım şu şekilde bu şekilde olsun derken sonuçta maket ve heykellere çevirdim. Atölyemdeki kullandığım hurdaların tamamını Nizip'teki sanayi hurdacılarından topluyorum, burada kendi halimde boş olduğum zamanlarda atölyemde çalışıyorum. Çalışmalarımı, kendi kendime zihnimi zorlayarak fikirlerle yaptım. Koloni halinde eli silahlı heykelleri yapıyorum. Burada temel amacım küresel silahlanmaya dikkat çekmek. Bunun haricinde çiçekler, duvar süsleri, saatler, maketler vesaire çalışmalarım oluyor'' dedi.

Gören, yaptığı heykel ve maketleri uluslararası bir alanda sergilemek istediğini sözlerine ekledi.