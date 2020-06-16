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Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Gaziantep’te takla atan ve hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi otomobilden sağ çıkmayı başardı.

Gaziantep'te takla atan ve hurdaya dönen araçta bulunan 4 kişi otomobilden sağ çıkmayı başardı. Araçta bulunan 4 hava yastığının da açılmadığı kazada, 4 kişi şans eseri ölümden döndü.


Kaza, Şahinbey ilçesi Çalıca Mahallesi'nde meydana geldi. 27 EFT 706 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak trafik işaret levhasına çarpıp taklalar attı. Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar Gaziantep Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen 2016 model otomobilde bulunan 4 hava yastığının da açılmaması dikkat çekerken, polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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