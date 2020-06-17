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Hurdaya dönen tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nda bir tırın başka bir tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda bir tırın başka bir tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza gece 00.10 sıralarında Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi. Birecik istikametinden Nizip istikametine seyir halinde olan T.Y. (40) yönetimindeki 81 EZ 581 plakalı tır, aynı güzergahta seyir halinde olan C.T. yönetimindeki 63 TK 432 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü T.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Tıra sıkışan sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

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