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Hüseyin Cimşir: “Öne geçmemize rağmen topa sahip olamıyoruz”

1-1 biten Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir açıklamalarda bulundu.


Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, skora rağmen topu tutamadıklarını belirterek, “Maçla ilgili özellikle Gaziantep ile ilgili 5'li savunma oynuyor ve savunma derinliğinde problemler yaşıyorlardı. Hızlı ataklarla gol arıyor. Öne geçmemize rağmen topu tutamadık, topa sahip olamadık. Skor avantajına rağmen topa sahip olamıyoruz. Kaybettiğimiz 2 puan oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Son dakika golün iptali ile ilgili çok konuşmayacağız, konuştuğumuzda farklı anlaşılıyor" dedi.

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