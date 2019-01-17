Hüseyin Mirkelam'dan öğrencilere karne hediyesi

Dr.Hüseyin Mirkelam, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kız kardeşi tarafından yaptırılan Hatice Mirkelam Doğar Orta Okulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verip sohbet etti.

“Ben başardım sıra sizde”

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Opr. Dr.Hüseyin Mirkelam, öğrencilere başarılı olmanın tek yolunun çalışmak olduğunu belirterek ‘'Bende sizler gibi bu sıralarda okudum. Çok çalıştım ve başardım ve doktor oldum. Şimdi sıra sizlerde. Çok çalışın ve başarın. Çalışmazsanız başaramazsınız. Başarmanın yolu çalışmaktan geçer. Asla zorluklar sizi yıldırmasın. Tam tersine çalışma şevkinizi artırsın. Bazıları bir konuyu bir kere okumakla anlar, bazıları iki veya üç kere okumakla anlar. Sonuçta hepiniz anlarsınız. Bu anlamda konuya anlayana kadar okuyun vazgeçmeyin sonunda anladığınızı göreceksiniz'' dedi.

“Planlı ve programlı çalışın”

Öğrencilere daha fazla çalışmaktan çekinmemeleri mesajını veren Mirkelam, "Kendinize bir hedef belirleyin ve o hedefe ulaşmak için plan ve program yapın. Ailenizden ve öğretmenlerinizden destek alın. Siz yeter ki çalışın çok çalışın başarı kendiliğinden gelecektir. Disiplinli çalışmak veriminizi artıracaktır. Ben sizlere güveniyorum. Çalışarak bu sıralardan çok iyi yerlere geleceğinizi ve iyi birer meslek sahibi olacağınıza inanıyorum'' diye konuştu.

Bilgi ve satranç yarışmasında birinci

Birecik'te 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sonu itibarıyla yapılan ilkokul, ortaokul ve liseler arası bilgi yarışmasında Hatice Mirkelam Doğar Ortaokulu ilçe birincisi olurken, aynı dönemde satranç ilçe birinciliğini de kimseye kaptırmadı. Birecik ilçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı da Mirkelam ailesinin eğitime verdiği desteğin her geçen gün arttığını belirterek Mirkelam ailesine teşekkür etti. Daha sonra Opr. Dr.Hüseyin Mirkelam ve Nur Mirkelam tarafında Hatice Mirkelam Doğar Anaokulu, ilkokulu ve ortaokulu öğrencilerine çeşitli kırtasiye ve giyim yardımı yapıldı.