Huzur-güven uygulamasında aranan 11 kişi yakalandı

Gaziantep'te 56 ekip ve 126 personelin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla huzur-güven uygulaması yaptı. 56 ekipten 126 personelin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında 666 kişi sorgulanarak, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalandı.

Yapılan denetimlerde, 175 araç kontrol edilerek karayolları trafik kanununun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 21 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı. Uygulama sonucunda 4 araç trafikten men edildi.