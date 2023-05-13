Huzur-güven uygulamasında aranan 12 şahıs yakalandı

Gaziantep'te, 71 ekipten oluşan 279 personelin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla operasyon yaptı. 71 ekipten oluşan 279 personelin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında 2 bin 247 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı. Yapılan denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 268 araç kontrol edilerek karayolları trafik kanununun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 6 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı. Uygulama sonucunda 2 araç trafikten men edildi.