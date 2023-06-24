Huzur-güven uygulamasında aranan 5 şahıs yakalandı

Gaziantep'te polis ekiplerinin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü, 23 Haziran tarihinde icra edilen huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla huzur-güven uygulaması yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında bin 592 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı.

Yapılan denetimlerde 918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 49 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandığı bildirildi.