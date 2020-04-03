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Huzur uygulamasında 27 şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep’te yapılan huzur güven uygulamasında aranması bulunan 27 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te yapılan huzur güven uygulamasında aranması bulunan 27 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan toplam 54 şahsa da işlem yapıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Nisan 2020 Perşembe günü il merkezinde huzur güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulama kapsamında aranması bulunan 27 şüpheli şahıs yakalanırken, 9 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 20 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 25 şahsa ise kabahatlerden kanunundan işlem yapıldı.


Uygulama kapsamındaki aramalarda ise 221 gram uyuşturucu madde, 110 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 36 adet kartuş, 2 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı mutfak tüpü, 1 adet çalıntı elektrik süpürgesi, 1 adet çalıntı oto teybi, 32 kilogram çalıntı zeytinyağı, 1 adet çalıntı projektör, 4 adet çalıntı hoparlör, 1 adet çalıntı cep telefonu, 97 litre sahte alkol, 126 şişe sahte alkol, 157 paket gümrük kaçağı sigara, gümrük kaçağı sigara satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 1 adet suça konu araç ele geçirildi.

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