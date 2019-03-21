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Huzurevi sakinleri için kermes

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı öğrencileri, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Huzurevi sakinleri yararına kermes düzenledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı öğrencileri, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Huzurevi sakinleri yararına kermes düzenledi.


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, sadece yaşlılar haftasında değil, her zaman yaşlıların değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Okumuş, “Yaşlılarımız bizim var olma sebebimiz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Onun için onların sadece bir gün bir hafta değil, her zaman kıymetini bilmek lazım” dedi.


Yaşlı Bakım Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Aynur Tetik ise, 1. sınıf öğrencilerinin Toplumsal Duyarlık Projeleri kapsamında, 2. sınıf öğrencilerinin de gönüllü olarak etkinliği düzenlediklerini belirtti. Öğretim Görevlisi Tetik, “Yaşlı Bakım Bölümü olarak daha önceki senelerde de bu tür etkinliklerimiz oldu. Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği bu etkinlikteki gelirlerle Gaziantep Huzurevinde yaşamlarını sürdüren büyüklerimize hediye alıp, onlarla güzel bir gün geçirmek ve öğrencilerimize sosyal sorumluluk görevini aşılamak amacındayız” diye konuştu.

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