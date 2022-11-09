Huzurevi sakinlerini konuk etti

Yaşlılara hitaben konuşan Başkan Fadıloğlu, “Bizim, hiçbir zaman ayrımız gayrımız yoktur. Allah sağlık, sıhhat içerisinde cümlemize huzurlu ömürler versin” dedi.

Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Göl Kafe'deki programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ahmet Nadir Toprak, Gaziantep Yaşlıları Koruma Derneği Başkanı Ayşen Ahi, Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ve personeli katıldı. Her fırsatta yaşlılara moral olacak organizasyonlar gerçekleştiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yaşlılarla bu kez yemekte bir araya geldi. Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ikamet eden yaşlılarla uzun uzun sohbetler gerçekleştiren Başkan Fadıloğlu, yaşlılardan hayır duası istedi. Konuklarıyla birlikte öğlen yemeği yiyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yaşlılara hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Her zaman emrindeyiz"

Programda katılımcılara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu konuda sağ olsun huzurevi yönetimi, özelinde Ayşen Hanım ile kardeşlik hukuku neticesinde bu tür etkinlikleri daha sık yapmak istiyoruz. Sizlerin hizmetinde olan kardeşlerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Devletimizin gücüyle orada sizlere en iyi şekilde hizmet etmeye gayret gösteriyorlar. Bizler de sizlerin birer evladı, kardeşi olarak sosyalleşme noktasında her zaman emrinizdeyiz. Biz, milletin malını tekrar millete hizmet etmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizim, hiçbir zaman ayrımız gayrımız yoktur. Allah; sağlık, sıhhat içerisinde cümlemize huzurlu ömürler versin. İl Müdürümüze de ben yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten ekibiyle birlikte sizlerin yaşam kalitesini arttırabilmek adına elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor. Bunun yanında da gerçekten sivil toplum kuruluşu olarak bizim huzurevi derneğimiz de sizlerle birebir ilgileniyor, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı bir kez daha hepinize teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyorum" dedi.

Programda söz alan Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, “Başkanım, öncelikle büyüklerimizle beraber bir öğle yemeğinde bizleri buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Şehitkamil'de de gönül buluşmalarına uygun bir program olduğunu düşünüyorum. Allah razı olsun. Büyüklerimiz de bugünkü programdan dolayı çok memnun kaldılar. Ben, büyüklerimiz adına da Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Yaşlıları Koruma Derneği Başkanı Ayşen Ahi ise, “Bugün sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız bizleri yalnız bırakmadı ve bizleri sizlerle bir araya getirdi. Dülük Tabiat Parkı'nda çok güzel bir günde, öğle yemeğinde bizleri buluşturdu. Değerli Başkanımız, her zaman bizleri ziyaretinde ve bize olan bağlılığından dolayı her zaman kendisine şükran duyuyoruz ve kendisine minnettarız. Huzurevi olarak da mümkün olduğu kadar sivil toplumdan ve sosyal yaşantıdan kopmamak için sizler gibi değerli insanların bizleri davet etmesi bizler için çok önemli. Bu anlamda tüm büyüklerimiz adına Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.