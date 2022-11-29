Huzursuz bağırsak sendromu ve tıbbi beslenme tedavisi

Bağırsak hareketlerindeki dramatik değişikliklerle karakterize bir hastalık olan İrritabl Bağırsak Sendromunun ele alınacağı panel, 2 Aralık Cuma günü saat 13.45'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Panelde, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Nimet Yılmaz “İrritabl Bağırsak Sendromunun Patofizyolojiisi”, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu “İrritabl Bağırsak Sendromunun Tıbbi Beslenme Tedavisi”, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Barutçu “İrritabl Bağırsak Sendromunun Tıbbi Tedavisi” konularında bilgi verirken, Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Diyetisyeni Nihal Özdemir ise “İrritabl Bağırsak Sendromu ve Vaka Sunumu”nu gerçekleştirecek.