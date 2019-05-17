Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 14'üncü yüzyıldan günümüze Anadolu seccadeleri ve namaz objelerinin sergileneceği “İbadet ve Zarafet” adlı sergi açıldı.

17 Mayıs-15 Haziran 2019 tarihlerinde açık tutulacak sergide, 110 özel seçki Gazianteplilerle paylaşılacak.

Büyükşehir, on bir ayın sultanı Ramazan ayında 14'üncü yüzyıla tarihlenen ve günümüze uzayan seccadeler ve objelerin yanı sıra pek çok koleksiyondan oluşan özel bir sergi açtı. Pek çoğu ilk kez sergilenecek olan eserlerle İslam'da ibadetin zarafeti gözler önüne serilecek.

Gaziantep Sanat Merkezi'ndeki sergi açışında konuşan serginin düzenleyicisi Erkan Doğanay, “Kur'an-ı Kerim'i okumadan tespih çekmeye, seccadelere kadar birçok tarihi eserin günümüze ulaşan örneklerini bu sergide göreceksiniz. Bunlar çok kıymetli koleksiyonerlerden derlendi, Gazianteplilerin beğeninize sunulacak. Bu serginin gerçekleşmesinde bize destek sunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na teşekkür ediyorum” dedi.

İbadet ve Zerafet, 14'üncü Yüzyıldan Günümüze Anadolu Seccadeleri ve Namaz Yarenleri başlıklı sergide, İslam'ın beş şartından biri olan namazın, bedene ve kalp ahengine yardımcılık eden seccade, takke, tesbih gibi objeleri yer aldı. Günümüzde her biri birer sanat eserine dönüşen eşsiz seccadeleri, dua tanesi tesbihleri, Osmanlı Sarayı ve evlerinde kullanılmış olan abdest ibrik ve leğenlerini, peşkirleri, hatları ve gravürleri inanç ve ibadetin günümüze intikal eden namazla ilişkili objeler sergide görülebilecek.