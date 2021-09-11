İbrahim Ay güven tazeledi

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) 27. Genel Kurulu ve yönetim kurulu seçimleri yapıldı. 2 adayın olduğu kongre adaylardan birinin çekilmesiyle tek liste gerçekleştirildi. Mevcut Başkan İbrahim Ay, kullanılan 174 oyun 173'ünü alarak güven tazeledi.

Gaziantep Ticaret Odası Toplantı Salonunda yapılan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin 27. Genel Kurulu divan kurulunun seçilmesiyle başladı. Oluşturulan divan kurulunun yönettiği kongreye, kayıtlı bulunan 224 üyeden 179'u katılarak hazirun listesine imza attı. Kongreden haftalar öncesinde adaylığını açıklayan Levent Özkurt, adaylıktan çekilmesi üzerine seçimlere tek liste ile gidildi.

GGC yönetiminin aldığı karar gereği tek liste olmasına rağmen “gizli oy açık tasnif” yöntemi ile oy kullanma işlemine geçildi. Saat 17.00'da sona eren oylamanın ardından sayım işlemi yapıldı. 179 kişinin imza attığı hazirun listesinden 174'ü oy kullandı. 1 oyun geçersiz olduğu seçimlerde mevcut başkan İbrahim Ay'ın listesi 224 üyeden 173'ünün oyunu alarak, 3 yıllığına göreve seçildi.

Oylama öncesinde konuşan İbrahim Ay, 27. genel kurulunu gerçekleştirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, bugüne kadar hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Gaziantep Gazeteciler cemiyetinin, kent basının amiral gemisi olduğunu vurgulayan İbrahim Ay, yeni dönemde ise hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında ise şu vaatlerde bulundu:

"Geçen seçimde verdiğimiz her sözü, taahhüt ettiğimiz her projeyi gerçekleştirdik. Sizlere mahcup olmadık. Önümüzdeki dönem için yine örnek ve öncü olacak projelerimizi hazırladık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yeni dönemde 2. Toplu Konut Projemizi hayata geçireceğiz. Böylece ev sahibi olmayan meslektaşımız kalmayacak. Cemiyetimize ait yeni hizmet binamızı ve binanın altında yer alacak lokalimizi de yine meslektaşlarımıza, camiamıza kazandıracağız. Üyelerimizin gazetecilik mesleğini icra ederken yaşadığı hukuki sorunlar için ücretsiz hukuki destek sağlayacağız. Üyelerimizin (Yurt içinde ve yurt dışında alacakları eğitim ve yapacakları mesleki çalışmalarla) yetkinliklerini ve mesleki gelişimlerini artıracak çalışmalarına destek olacağız. Üyelerimizin mesleki gelişimi için paneller, seminerler düzenleyeceğiz. Onları usta gazetecilerle bir araya getirerek tecrübelerinden, bilgi ve birikimlerinden faydalanmalarını sağlayacağız. Fotoğraf, tasarım, sosyal medya, görüntü, kamera, metin yazarlığı gibi konularda, alanında uzman isimlerin eğitmen olacak katılacağı eğitim atölyeleri gerçekleştireceğiz. Basın-sanayi-üniversite işbirliği ile; CV bankası oluşturularak, onların ihtiyacı olan (basın danışmanlığı, grafiker, fotoğrafçı, kamera çekimi, sosyal medya danışmanlığı vb.) konularda aracılık hizmeti verilmesi. Yerel medya (Gazete, TV, Radyo, İnternet Sitesi, Dergi) kuruluşlarının güçlenmesi, kendilerini ve hizmetlerini doğru ifade edebilmesi için kampanya yaparak yerel basına tanıtım desteği vereceğiz. Cemiyetimize basın mesleği ile ilgili yapılan öneri ve şikayetleri değerlendirmek üzere Etik Kurulu oluşturacağız. Üyelerimize; Eğitim, sağlık, akaryakıt indirimi, konaklama vb. alanlarda, ilgili firmalarla/kurumlarla yapacağımız protokoller vasıtasıyla çeşitli avantajlar sunacağız. Evlenen üyelerimize 3 bin TL evlilik desteği sağlayacağız. Askere giden üyelerimize 2 bin TL destek vereceğiz. Üyelerimizin yeni doğan çocuğu için 1.500 TL destek vereceğiz. Üyelerimizin birinci derece yakınlarının kaybında (Anne, baba, eş, çocuk) 3 bin TL maddi destek vererek, manen olduğu kadar madden de yanlarında olacağız. Üyelerimizin üniversiteyi kazanan (şehir dışı) bir çocuğuna yılda bir defaya mahsus olmak üzere 1.500 TL eğitim desteği vereceğiz. Değerli meslektaşlarım sahada çalışan emekçi arkadaşlarımdan gelen talepler doğrultusunda çalıştığı kurumdan ayrılan Cemiyet üyesi meslektaşlarımıza öncelikle yeni iş imkanı oluşturmaya çalışacağız. Bu süreçte 3 ay boyunca arkadaşlarımıza ayda 1.500 TL işsizlik desteği sağlayacağız."

Kongreye katılanlara ve destek olanlara da teşekkür eden İbrahim Ay, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmasında ise, "Pandemi döneminde güvenle kongremizi yapmamıza yardımcı olan Sayın Valimize ve Emniyet personelimize teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzu burada sonlandırmış olduk. Biz seçimimizi diğer adayımızla yaptığımız görüşmede kararlaştırdığımız gibi sadece üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Şimdi önümüze bakacağız. Bu bizim ‘Ustalık dönemimiz' olacak Projelerimizi ve taahhütlerimizi en kısa sürede gerçekleştirecek ve Allah'ın izniyle sizlere mahcup olmayacağız. Verdiğimiz sözlerin fazlasını yapamaya çalışacağız. Cemiyetimizin bayrağını el birliği ile yukarı taşıma gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

İbrahim Ay başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı:

"Bülent Çulcuoğlu, Mehmet Boncuk, Yaşar Yavuz, İsmail Şahin, Ahmet Orhan Akın, Kerem Kocalar, Nihat Düzgün, Gülşah Sert, Galip Ünlükara, Mehmet Bora Zor, Hacı Vakkas Salıcı, Hasan Kırmızıtaş, Mustafa Tekin Çiçek."