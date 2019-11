İbrahimli spor merkezi, çocukları misafir etti

Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF tarafından yürütülen ‘Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi' kapsamında düzenlenen Gaziantep Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Şenlik kapsamında düzenlenen etkinliklerde binlerce minik öğrenci keyifli bir gün geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF tarafından yürütülen ‘Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi' kapsamında düzenlenen Gaziantep Çocuk Şenliği, Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi'nde 16 farklı pilot okuldan bin 500 1. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında engeli olan ve olmayan tüm çocuklar bir arada oyunlar oynayarak ‘eğitimde birlikteyiz' mesajı verdiler.

Çocuk Şenliği'nde sanat ve bilim atölyeleri, zeka oyunları, yüz boyama etkinliği, geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri ve animasyon gösterileri katılımcı öğrencilerden büyük ilgi gördü. Etkinlikler esnasında Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Nezir Gül, Şahinbey Kaymakamı Cemalletin Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ile çok sayıda protokol üyesi, okul müdürü ve öğrenci velisi öğrencileri yalnız bırakmadı.

Çocuk Şenliği'nde düzenlenen etkinliklerin ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinliğe katılan protokol üyelerine İbrahimli Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen yaşam boyu spor faaliyetleri, spor okulu çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen proje faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

Çocuklarımız her şeyin en güzelini hak ediyor

Gaziantep Çocuk Şenliği'nde düzenlenen geleneksel oyunlar ve atölye çalışmaları esnasında minik öğrencilerle yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlik sonunda yaptığı değerlendirmede, “İbrahimli Spor Merkezi'mizde böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Çocuklarımız, her zaman her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Biz de sosyal belediyecilik alanında yaptığımız çalışmalarla çocuklarımızın en nitelikli şartlarda yetişmeleri adına elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz tesiste her dönem binlerce öğrencimiz oyun, spor ve eğlence ile buluşuyor. Organizasyonun düzenlenmesinde başta Milli Eğitim camiamızın değerli temsilcileri olmak üzere emeği geçen herkese yürekten başarılar diliyorum. Birinci ara tatil döneminde etkinlikler büyük bir hızla devam ediyor. Tüm çocuklarımıza bir kez daha iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.