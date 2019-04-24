İbrahimli spor merkezi minikleri ağırladı

Şehitkamil Belediyesinin kısa bir süre önce Gaziantep ve Türk sporuna kazandırdığı İbrahimli Spor Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 3. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğine minikler büyük ilgi gösterdi. Animasyon ve halk oyunları gösterilerinin büyük ilgi topladığı şenlikte minik sporcular; çuval yarışı, halat çekme, yumurta taşıma yarışı, ip atlama, yağ satarım bal satarım, sek sek, yakan top gibi geleneksel oyunlarla keyifli zamanlar geçirdiler. 4-10 yaş aralığında 700”ün üzerinde sporcu öğrencinin katıldığı organizasyonda İbrahimli Spor Merkezi'nde temel cimnastik spor okulunda eğitim gören minik cimnastikçiler, hazırladıkları koreografileri velilerinin beğenisine sundu.

Erken yaşta sporla tanışmaları çok değerli

Gerçekleştirilen etkinlikler esnasında katılımcı öğrencilere ve öğrenci velilerine seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, küçük yaşlarda spora başlamanın minik sporcu öğrencilere hayatları boyunca birçok konuda avantaj sağlaması açısından çok değerli olduğunu ifade etti. Fadıloğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize ettiğimiz Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğinde minik sporcularımıza bir arada olmak mutluluk verici. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Belediyecilik hizmetleri arasında eğitim, kültür, sanat ve spor alanında yapılan çalışmalara büyük önem veriyor ve bunu her platformda dile getiriyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz İbrahimli Spor Merkezi, daha önce sosyete pazarı olarak değerlendirilmişti. Gelen talepler doğrultusunda bu pazarı daha uygun bir alana taşıdık ve arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda buranın nitelikli bir spor merkezi olmasına karar verdik. Çok şükür bu tesiste kısa bir sürede binlerce vatandaşımızı sportif faaliyetlerle buluşturduk. Bu çalışmalar içerisinde özelikle 4-10 yaş aralığındaki miniklerin spor yapabileceği, hareketli bir yaşamla tanışacağı bir temel cimnastik salonu oluşturduk. Öğrencilerimizin küçük yaşlarda spora başlaması, onlara hayatları boyunca birçok konuda avantaj sağlaması açısından çok değerlidir. İnşallah kazandıkları spor yapma alışkanlığı, yaşamları boyunca devam eder. Tüm çocuklarımıza sağlık dolu günler diliyorum” diye konuştu.