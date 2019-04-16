İbrahimli spor merkezi Türk sporuna katkı sağlıyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımımı tamamlan ve Mart ayında sporseverlerin hizmetine sunulan İbrahimli Spor Merkezinden kısa bir sürede 3 binin üzerinde üye kayıt işlemlerini gerçekleştirerek branşlara özgü faaliyetlerden yararlandı. Fitness salonları, temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları salonu, pilates salonu, basketbol sahası, badminton kortları, masa tenisi oyun alanı, satranç oyun alanlarının yer aldığı spor merkezinde çalışmalar, haftanın 7 günü aralıksız olarak sürdürülüyor. Herkes için ‘yaşam boyu spor' faaliyetlerine büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, özelikle minik yaştaki öğrencilerin sürdürülebilir spor alışkanlığı kazanmaları, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklardan uzak kalmaları konusunda uzman eğitmenler nezaretinde çalışmalara imza atıyor.

“Yaşam boyu spor faaliyetlerine büyük önem veriyoruz”

İbrahimli Spor Merkezinde 4 yaşından, yetişkin yaş gruplarına kadar binlerce kişiyi sportif faaliyetlerle buluşturduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,

"Mart ayı içerisinde sporseverlerin hizmetine sunduğumuz İbrahimli Spor Merkezinde kısa bir sürede binlerce vatandaşımızı spor faaliyetleriyle buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. İbrahimli Spor Merkezimizde, diğer tüm spor merkezilerimiz ve salonlarımızda olduğu gibi haftanın 7 günü, günde 16 saat esasına göre çalışmalar sürdürülüyor. Yetişkinlere yönelik fitness, step, aerobik, plates ve zumba branşı çalışmalarında katılımcı tüm üyelerimizi daha hareketli ve daha zinde bir yaşama teşvik ediyoruz. Basketbol, badminton, temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları branş eğitimleriyle çocuklarımızın ve gençlerimizin temel motor becerilerini geliştirilmesine ve ekran başından uzaklaşarak akranlarıyla sosyalleşmelerine olanak sağlıyoruz. İbrahimli Spor Merkezimiz, okullarımızda yürütülen sportif faaliyetlere de destek veriyor. İmkanlarımızın el verdiği ölçüde okul takımlarımız, branşa özgü çalışmalarını spor salonumuzda gerçekleştirebiliyor. Sportif faaliyetlere katılan tüm vatandaşlarımıza ve sporcularımıza bu vesile ile sağlık ve başarı dolu günler diliyorum” diye konuştu.