İbrahimli Spor Merkezinde 3x3 heyecanı

Potada öğretmenlerin mücadelesine sahne olan organizasyon, heyecan dolu müsabakalara sahne oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda sportif etkinliklerle spora olan ilginin arttırılması ve sporun geniş kitlelere yayılmasının sağlanması amacıyla Salon Futbolu (FUTSAL), 3x3 basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında gerçekleştirilen müsabakalar, öğretmenlerin büyük ilgisiyle gerçekleştirildi. Organizasyonun basketbol branşı müsabakalarında öğretmenleri misafir eden İbrahimli Spor Merkezi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilecek olan 3x3 basketbol müsabakalarına da ev sahipliği yapacak. Basketbol spor okulu, basketbol akademisi ile haftanın 7 günü adeta bir basketbol üssü gibi çalışan İbrahimli Spor Merkezi'nde, FIBA tarafından desteklenen 3x3 basketbol müsabakalarına genç sporcular da büyük ilgi gösteriyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin kararıyla olimpik bir branş haline gelen 3x3 basketbol programının yerel altyapı faaliyetlerinin geliştirilmesi adına Şehitkamil Belediyesi, spor salonları ve rekreasyon alanlarında çeşitli eğitim çalışmaları ve projeler de gerçekleştirecek.

"Öğretmenlerimiz kutlanmayı hak ediyor"

Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Öğretmenler Kupası'nda yarışan tüm öğretmenlerin, spora olan ilginin arttırılması konusunda göstermiş oldukları büyük özveriden dolayı kutlanmayı hak ettiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İbrahimli Spor Merkezi'nde oynanan 3x3 basketbol müsabakalarının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce başarıyla yürütülen Türkiye Öğretmenler Kupası Gaziantep İl Birinciliği müsabakalarına katılan tüm öğretmenlerimiz, spora olan ilginin arttırılması konusunda göstermiş oldukları büyük özveriden dolayı kutlanmayı hak ediyorlar. İbrahimli Spor Merkezi, Erkekler Basketbol 3x3 İl Birinciliği Müsabakalarına ev sahipliği yaptı. 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan 3x3 basketbol müsabakalarına da ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. İbrahimli Spor Merkezi; basketbol spor okulu, basketbol akademisi çalışmaları, okulların basketbol branşı faaliyetleriyle yıl boyunca basketbol branşı özelinde sportif faaliyetlere hizmet veriyor. Tesislerimizin yıl boyu birbirinden renkli ve heyecanlı organizasyonlara ev sahipliği yapması bizleri mutlu ediyor. Türkiye Öğretmenler Kupası Müsabakaları sonucunda Kasım ayı içerisinde gerçekleştirecek Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek olan tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Müsabakaların tertiplenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”