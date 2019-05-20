İbrahimli spor merkezinde bayram coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İbrahimli Spor Merkezinde hafta boyunca devam eden birbirinden renkli sportif ve sosyal etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezinde, basketbol, badminton, geleneksel çocuk oyunları ve temel cimnastik branşlarında eğitim gören sporcu öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını ‘Gençlik Haftası' boyunca gerçekleştirilen branşa özgü çalışmalar esnasında düzenlenen renkli etkinliklerle kutladı. Yaz ve kış spor okulları kapsamında teknik eğitimlerin yanı sıra teorik eğitimler aracılığıyla sporcu öğrencilerin milli ve manevi değerler eğitimlerine de büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, bu yıl 14-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası kapsamında sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği tüm tesislerde gençlerin kültürel, sosyal, sportif, zihinsel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını hızla sürdürecek.

“Hem öğrendim hem de eğlendim”

İbrahimli Spor Merkezinde basketbol branşı eğitimlerine katılan Ayşe Karaoğlan, kutlama etkinlikleri boyunca katıldığı çalışmalarda hem öğrendiğini hem de eğlendiğini ifade ederek, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Basketbol branşı sporcusu Ayşe Karaoğlan, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıldönümünü İbrahimli Spor Merkezinde düzenlenen etkinliklerle kutlamanın mutluluğu içerisindeyim. Hafta boyunca katıldığım tüm çalışmalarda hem sosyal ve akademik hayatımda kullanacağım bilgiler öğrendim hem de oyunlar oynayarak çok eğlendim. Kutlama programlarının düzenlenmesinde başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.