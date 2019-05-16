İbrahimli Spor Merkezinde Ramazan mesaisi

Uzman eğitmenler kontrolünde gerçekleştirilen çalışmalarla sporseverler sağlığını korumaya devam ediyor.

Farklı branşlarda binlerce sporcuyu misafir eden İbrahimli Spor Merkezi'nde Ramazan ayı mesaisi alanında uzman eğitmenler tarafından oluşturulan kişiye özgü programlarla devam ediyor. Faaliyete geçtiği ilk günden itibaren 7'den 70'e tüm üyelerinin sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazanması konusunda önemli çalışmalara imza atılan İbrahimli Spor Merkezinde katılımcı üyelerin sağlığını koruyarak spor faaliyetlerini sürdürmeleri adına antrenman programları büyük bir titizlikle oluşturuluyor.

“Spor yapma alışkanlığından vazgeçilmemeli”

Kazanılan ve yaşam boyu sürdürülmesi gereken spor yapma alışkanlığından Ramazan ayı boyunca da vazgeçmemesi gerektiğini belirlenen İbrahimli Spor Merkezi Fitness Antrenörü ve Milli Sporcu Burak Özalkan, Ramazan ayında İbrahimli Spor Merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Ramazan ayında günlük programımızda değişiklikler kaçınılmaz oluyor. Ancak bu bir aylık süreçte daha önceden edinmiş olduğumuz sağlıklı beslenme ve spor alışkanlıklarımızdan vazgeçmemeliyiz. Ramazan ayında programlı ve uygun saatlerde yapılan sporun büyük faydaları varken, bilinçsiz ve zamansız yapılan spor vücutta önemli ve kalıcı hasarlara neden oluyor. Ramazan ayı boyunca antrenmanlar iftar saatine yakın ya da iftardan 2 saat sonra yapılmalı. İftar sonrası bolca su tüketebilir. Yine iftarı yaptıktan yaklaşık 1 buçuk 2 saat sonrasında hem yediklerimizi hazmetmiş hem de sıvı tüketme olanağımız oluyor. Ramazan ayında bilinçsiz spor yapmak en basit anlatımla yüksek şiddetli kardiyo egzersizi veya ağırlık antrenmanı yapmak kasların kendini yenilemesi için yeterli miktarda besin kaynağı bulamamasından dolayı kas liflerin kendini yenileyememesine sebep oluyor. Bu durum ise sakatlanma riskini artırıyor. İbrahimli Spor Merkezinde gün boyunca eğitmenlerimiz, üyelerimize en doğru bilgiyi aktarmak için titiz bir mesai yürütüyor. 7'den 70 herkesi Ramazan ayında sağlıklı ve hareketli bir yaşam sürmeye davet ediyoruz” diye konuştu.