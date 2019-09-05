İbrahimli Spor Merkezi'nde yeni kayıt dönemi başladı

Yaz döneminde farklı branşlarda binlerce sporcuyu misafir eden Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi'nde kış sezonu 1. dönem kayıtları başladı. Yaşam boyu spor faaliyetlerine büyük önemin verildiği spor merkezinde çalışmalar, haftanın 7 günü uzman eğitmenler nezaretinde sürdürülecek.

Basketbol, badminton, temel cimnastik branşlarıyla çocukları ve gençleri, fitness, pilates, zumba, aerobik branşlarıyla yetişkinleri sporla buluşturan İbrahimli Spor Merkezi'nde 2019 kış sezonu 1. dönem kayıtları 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren gerçekleştirilmeye başlandı. Farklı yaş gruplarına hitap eden branşa özgü eğitimlere çalışan kişiler ile öğrenciler rahatlıkla katılabilsinler diye haftanın 7 günü gerçekleştirilecek seanslar, alanında uzman antrenörler tarafından büyük bir titizlikle planlandı. Yaşam boyu spor faaliyetlerine büyük önemin verildiği spor merkezinde yer alan eğlen-dinlen alanları, boş zamanlarına hareket katmak isteyen gençleri günün 15 saati birbirinden renkli aktivitelerle ağırlamayı da sürdürecek.

Spor Alanında Sağlam Bir Temel Atıyoruz

Uzmanlaşmayı tercih ettikleri spor branşlarında sağlam temeller atarak sportif eğitim sürecini devam ettirdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İbrahimli Spor Merkezi'nde kış sezonunda gerçekleştirecekleri çalışmalarla ilgili ise "Yaz spor okullarımızda 11 binin üzerinde sporcumuza eğitim verdik. Branşa özgü teknik ve taktik eğitimleri, teorik eğitimlerle zenginleştirdik. Spor alanında yaptığımız tüm çalışmaları çocuklarımız ve gençlerimiz severek katılsınlar diye kültürel ve sosyal etkinliklerle zenginleştirdik. Uzmanlaşmayı tercih ettiğimiz branşlarda sağlam temeller atıyor ve eğitim sürecini bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren bir planlamayla sürdürüyoruz. Basketbol, futbol, satranç ve su sporları branşlarında ihtisaslaşmayı tercih ettik. Her branşta faaliyet göstermek yerine belirli branşlarda ihtisaslaşmak başarıyı beraberinde getirdi. İbrahimli Spor Merkezi'ni hizmete açtığımız ilk günden bu zamana kadar 4 yaşından başlayarak yetişkin bireylerde ilerleyen yaş gruplarına kadar on binlerce kişiyi yaşam boyu spor faaliyetleriyle buluşturduk. Spor alanında süreklilik çok önemli. Spor alanında 4 mevsim faaliyet esası ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İbrahimli Spor Merkezi'miz dışında ilçemizin farklı noktalarında yer alan spor merkezlerimizde, stadyumlarda, gençlik kampımızda ve yüzme havuzlarımızda faaliyetler devam edecek. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza ‘sağlıklı bir yaşam için spor yapın' çağrımızı yeniliyoruz.”