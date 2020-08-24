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İbrahimli'deki yeni yolların asfalt çalışmaları başladı

Şehitkamil Belediyesi, İbrahimli Mahallesinde yeni imara açılan bölgelerde yol açma çalışmaları ve altyapısı tamamlanan noktalarda asfalt çalışmasına başladı.

Kısa sürede tamamlanması hedeflenen asfalt çalışmaları memnuniyetle karşılandı.


İlçeye kazandırdığı yeni modern yaşam alanlarına yenilerini ekleyen Şehitkamil Belediyesi, yol açma çalışmaları sonrasında altyapı çalışmaları tamamlanan noktalarda asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, İbrahimli Mahallesinde çalışma başlattı. Yoğun şekilde sürdürülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve nitelikli yolların halkın kullanımına sunulması hedefleniyor.


“Yapılan çalışmalardan memnunuz”


Mahalle sakinlerinden Orhan Bostan, asfalt çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu kaydederek, “Mahallemiz hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle olduğu için yeni imara açılan bölgelerde Şehitkamil Belediyemiz tarafından daha önce yol açma çalışmaları yapılmıştı. Daha sonra mahallemizde açılan yolların altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte belediyemiz tarafından asfalt çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapılan çalışmalardan memnunuz. Mahalle sakinleri olarak Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.


“Asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor”


Mahalle sakinlerinden Fethi Bulut ise çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Şehitkamil Belediyemizin mahallemizde yapmış olduğu her türlü hizmetten memnunuz. Bugün de yine belediyemiz tarafından açılan yollarımızın altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte asfalt çalışması başlatıldı. Asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Asfalt çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri olarak yollarımıza kavuşmuş olacağız. Yapılan bu asfalt çalışmasından dolayı Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyor, çalışmalarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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