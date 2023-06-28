İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İslahiye'de depremzedelerle buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İslahiye'de Şehitlik ve Deprem şehitlerinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerin kabrine karanfil bıraktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban bayramının birinci günün depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçirdi. Bakan Yerlikaya önce şehitliği ziyaret ederek daha sonra konteyner kentteki depremzedelerle buluştu. Buradan İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Bakan Yerlikaya, LGS'de başarılı olan öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bakan Yerlikaya daha sonra Nurdağı AFAD Koordinasyon merkezinde depremzedelerle bayramlaştı.

Bakan Yerlikaya Konteyner Kentte yaptığı konuşmada, “6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. İçinde bulunduğumuz şehir Gaziantep'imiz, İslahiye'miz, Nurdağı'mız komşumuz Hatay 11 şehir yüzyılın felaketi yaşadı. Ama Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, hükümetimiz, milletimiz öyle bir el ele duruş ve öyle bir kenetlendi ki dünya asrın kardeşliği ile asrın dayanışmasına tanık oldu. Bakın bugün 143. günündeyiz 6 Şubat‘ta o felaket yaşandığı andan itibaren hep beraber hepimiz yaraları sarmak için arama kurtarma başta olmak üzere ve hemen akabinde yaşamın normal hale getirme ile ilgili temel ihtiyaçlarımız, geçici barınma merkezilerimizi yaptık. Buradaki temel ortamı sağlamakta olduğu gibi aynı zamanda bir yandan, Cumhurbaşkanımızın hep ziyaretlerinde ve her fırsatta söylediği gibi kalıcı konutların yapımı ve bunların da Allah'ın izniyle bir yıl gibi bir süre içerisinde sizlere teslim etme süreci devam ediyor. Çadır alanlarında 960 hane 4 bin 600 civarında kardeşimiz misafir. Konteyner ve bu şekilde olan yaşam alanlarında misafirimiz 16 bin hane ve sayısı 51 bin 800 olan kardeşimiz konteyner kentlerde konaklıyor. Bir de bizim geçici barınma hizmeti olarak son kalemimiz var. O da kira yardımı. 18 bin 741 vatandaşımız da kira yardımından istifade ediyor. İçişleri Bakanı olarak göreve başladığımız ilk günden beri diğer kabine üyesi arkadaşlarımızla beraber biz de deprem acısı yaşamış ve yaraları sarmak üzere gece gündüz demeden gayret gösterdiğimiz şehirlerimizi ziyaret ettik" dedi.

“Bir an önce kalıcı konutlara geçmeyle ilgili bir çabamız var”

Bakan Yerlikaya, "Bir an önce kalıcı konutlara geçmeyle ilgili bir çabamız var. Ortada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü var. Dolayısıyla 7'den 70'e sizin ihtiyaç duyduğunuz, aradığınız, hangi alanda olursa olsun, o hizmetler bilin ki gelişerek sizlerle buluşacak. Bizim bir tek dileğimiz sizin gönlünüzü kazanmak, hayır duanızı almak. Mazlumun hayır duası bizimle beraber olsun. Depremzede kardeşlerimizin hayır duaları devletimizin, milletimizin, tüm kurum ve kuruluşlarımızın üzerinde olsun istiyoruz. Gaziantep İslahiye'de kalıcı konutla ilgili toplam 20 bin 184 konut ihalesi yapıldı. O inşaatların da nasıl gittiğini, günbegün sizler görüyorsunuz. Orta hasar, yıkılmış, acil yıkılacak dediğimiz türde 41 bin 296 hane vardı. Daha şimdiden, kısa süre içerisinde, bu binaların yarısının neredeyse ihaleleri yapılmış. Biz hayırda acele ediyoruz. Sizleri bir an önce evlerinizde buluşturmak noktasında acele ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya daha sonra helikopterle Kilis'e geçti.