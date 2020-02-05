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İdlib şehidi dualarla uğurlandı

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt, Gaziantep’te düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla defnedildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla defnedildi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Uğur Kurt için Kaplan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri ve şehidin ailesi ile yakınları katıldı. Törende şehidin annesi Döndü ve babası Abdurahman, eşi Emine ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları tarafından sakinleştirildi. Şehidin al bayraklı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin kardeşi asker selamı vererek, tabuta sarıldı.


Şehit Kurt, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.

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