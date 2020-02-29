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İdlib şehidi gözyaşlarıyla defnedildi

Suriye’nin İdlib bölgesinde Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz gözyaşlarıyla memleketi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz gözyaşlarıyla memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen 33 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz için memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ikindi namazını müteakip tören düzenlendi. Törende, şehidin al bayrağa sarılı tabutuna sarılan şehidin babası Mehmet Ali, annesi Gülistan ve 4 aylık hamile eşi Fatma Nergiz gözyaşı döktü.


Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri, TUĞ Amiral Fuat Gedik, 106. Topçu alayı ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Ömer Selvi Şahin, şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İslahiye 106. Topçu alayı ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Ömer Selvi Şahin cenaze namazı kılınırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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