İdlib'de yaralanan asker memleketinde kahramanlar gibi karşılandı

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin TSK'nın gözlem noktasına gerçekleştirdiği top ve havan saldırısında yaralanan üç askerden biri olan Uzman Çavuş Samet Deniz, 2 haftalık tedavisinin ardından evine döndü. Gaziantep'teki baba ocağında kahramanlar gibi karşılanan Deniz, saldırı anını hatırlamadığını belirterek, "Bizi Hatay'a sevk etmişler, gözümü açtığımda kolumdaki şarapnel parçasını çıkarıyorlardı, bu acıya uyandım" dedi.

Suriye rejim güçleri, 27 Haziran 2019 tarihinde Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 10 Nolu Gözlem noktasına top ve havan saldırısı düzenlemiş, saldırıda Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç şehit olurken Piyade Uzman Çavuş Samet Deniz'in de aralarında bulunduğu 3 asker ise yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Uzman Çavuş Samet Deniz'in 14 gün süren tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait bir ambulansla Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan baba ocağına getirilen Samet Deniz, kahramanlar gibi karşılandı. Deniz'i taşıyan ambulans davul zurna ekibinin çaldığı marşlarla mahalleye girdi. Türk bayrakları ile süslenen baba ocağında ise Samet Deniz için koç kesilerek kanı alnına sürüldü. Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği Samet Deniz, annesi Esengül, babası Mustafa, kardeşleri ve diğer akrabalarına sarılarak hasret giderdi.

Yemek almaya giden uzman çavuşlar ölümden dönmüş

Saldırıdan sonra ailesine mahallesine kavuşmanın sevincini yaşayan ve hasret gideren Piyade Uzman Çavuş Samet Deniz, fazla ayakta kalamaması nedeniyle bir süre sonra evine girdi. Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlatan Uzman Çavuş, saldırıdan yarım saat öncesine kadar olan biteni hatırlayabildiğini kaydetti. Saldırıda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un saldırıdan yaklaşık yarım saat öncesinde yiyecek bir şeyler istediğini hatırladığını söyleyen Deniz, yaralanan 2 uzman çavuş ile birlikte kendilerinin yemek almak için gözlem noktasından karargah binasına doğru hareket ettiklerini ve başka hiçbir şeyi hatırlayamadığını kaydetti. Saldırının gerçekleştiği günün çok gergin olduğunu ve akşam saat 20.00 sıralarında saldırının gerçekleştiğini anlatan Samet Deniz, "Olay günü yani gündüz ortam çok iyi değildi. Gergindi. Olaydan yarım saat öncesini hatırlayabiliyorum. Astsubayımız bize 'binadan yiyecek bir şey alıp gelin' dedi. Zaten saat 20.00 sıralarında bu olay gerçekleşmiş. Ben en son 19.30 sıralarına kadarki anı hatırlıyorum" dedi.

Uzman Çavuş Samet Deniz, kendisini tedavi eden doktorların olay anına dair hiçbir şey hatırlayamamasının iyi olduğunu söylediğini de sözlerine ekledi.

Kolundaki şarapnel parçası çıkarılırken gözünü açtı

Uzman Çavuş kolundaki şarapnel parçası çıkarılırken gözlerini açtığını ve sonraki süreci iyi hatırladığını kaydetti. Şarapnel parçasının acısına uyandığını belirten Deniz, "Bizi Hatay'a sevk etmişler, gözümü açtığımda kolumdaki şarapnel parçasını çıkarıyorlardı, bu acıya uyandım. Yanımdaki astsubay şehit olmuş, benle birlikte 3 askerin de yaralandığını öğrendim" şeklinde konuştu.

Tekrar görevine dönmek istiyor

Askerliğini Diyarbakır'da yaptığını ve Uzman Çavuşluk eğitimini Isparta Dağ Eğitim Komando Okulunda aldığını belirten Uzman Çavuş Samet Deniz, Bolu 2. Komando Tugayı'nda yaptığı yaklaşık 1,5 aylık görevin ardından geçen yıl Aralık ayında Suriye'nin İdlib bölgesindeki üs bölgesinde görevlendirildiğini kaydetti. Gurur duyduğu mesleğine geri dönmek istediğini vurgulayan Deniz, "Askere her şeyi göze alarak gittim. Böyle durumların olabileceğini biliyorduk. Ailemiz yanımızda değildi ama asker ocağında aile bağları güçlüydü. Sivilde görmediğim birlik, beraberlik ve dayanışmayı askerlikte gördüm Mesleğim ile onur duyuyorum. Sağlığıma kavuştuktan sonra tekrar görevime kaldığım yerden devam etmek istiyorum" diye konuştu.