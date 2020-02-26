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İdlib'e beton bariyer sevkıyatı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne Türkiye’den beton bariyer sevkıyatı gerçekleştirildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne Türkiye'den beton bariyer sevkıyatı gerçekleştirildi.


Suriye'nin Halep kentine bağlı İdlip'deki Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne Türkiye'den çelik beton bariyerler gönderildi. Ankara'dan Gaziantep'in İslahiye ilçesine demir yolu ile getirilen beton bariyerler, vinçle tırlara yüklendi. Toplamda 72 adet olan ve 12 vagonla gelen bariyerler, tırlarla sınır ötesine gönderildi. Her biri 3 metre 60 santim yüksekliğinde ve 4.5 ton ağırlığında olan kurşun geçirmez özelliğe sahip beton blokların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Türk askeri birlik ve gözlem noktalarının çevrelerinde kullanması bekleniyor.

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