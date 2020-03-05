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İdlib'e zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat sevkiyatı

GAZİANTEP(İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib’te başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatını genişletmek amaçlı Ejder (zırhlı personel taşıyıcı) ve tırlara yüklenmiş mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy İslahiye’den geçerek Hatay’da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

GAZİANTEP(İHA) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'te başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatını genişletmek amaçlı Ejder (zırhlı personel taşıyıcı) ve tırlara yüklenmiş mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy İslahiye'den geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'te başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatını genişletmek amaçlı Ejder (zırhlı personel taşıyıcı) ve tırlara yüklenmiş mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy İslahiye'den geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.


Suriye'nin İdlib şehrinde başlatılan ve halen başarılı bir şekeldi devam eden harekatı genişletmek ve kontrol noktalarını arttırmak amacı ile Türkiye'nin değişikli illerinde bulunan birliklerden gönderilen ejder ismi verilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar ve çeşitli mühimmatlar dan oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'deki sınır birliklerine doğru devam etti.


Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi.

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