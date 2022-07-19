İHA'dan 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Denetimi Serbestlik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Nizip Denetimi Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

"15 Temmuz'da hainleri de kahramanları da gördük"

Programda konuşma yapan Nizip İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik, dualar ederek bir daha benzeri gecelerin yaşanmamasını diledi. Müftü Özçelik konuşmasında, "15 Temmuz'u anmak ve anlamak üzere bir araya geldik. 15 Temmuz önemli bir tarih, önemli bir an. 15 Temmuz'da bu ülke vatanını satan hainleri gördüğü gibi; vatanını korumak, kurtarmak için tankların altına yatan, uçaklara ve helikopterlere meydan okuyan, kurşunların üzerine, üzerine giden kahramanları da gördü. 251 aziz şehidimizi rahmetle anıyorum. 2196 gazimiz var, bu süreçte onlardan da vefat edenlere rahmet diliyorum. Kalanlara hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Rabbim, memleketimize bir daha böyle acı bir tecrübeyi yaşatmasın'' diye konuştu.

İHA iş birliğinde kara geceye ait fotoğraflar sergilendi

Programda 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan “Oradaydık, unutmadık ve unutturmadık” temalı İHA muhabirleri tarafından çekilen 55 kare fotoğrafın yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından ise katılımcılar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişiminin ilk anından itibaren çekilen o geceye ait fotoğrafları inceledi.

Bir hafta boyunca açık kalan serginin açılışına ve anma programına Müftü Özçelik'in yanı sıra Nizip Denetimi Serbestlik Müdürü İsa Küçük, İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, çok sayıda davetli ve denetimi serbestlik yükümlüleri katıldı.