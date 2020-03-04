İHA'nın haberi ses getirdi, Özlem bulundu

Gaziantep'te yaşayan ve 7 gündür kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Özlem Topal, İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine ortaya çıktı.

Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 13 yaşındaki Özlem Topal'dan 7 gündür haber alınamadı. İHA'ya ulaşan anne Mukaddes Topal, kızının bulunması için çağrıda bulundu. Haberin internet sitelerinde yayılmasıyla annesini gözyaşları içinde gören Özlem Topal, dün akşam saatlerinde eve döndü. Özlem'in parkta tanıştığı bir kadının evine gittiği ve orada 7 gün kaldığı ortaya çıktı. Kızından haber alamamasıyla gözyaşlarına boğulan Mukaddes Topal, kızı evine dönünce bu kez de sevinç gözyaşı döktü.

İHA'nın haberi üzerine annesine dönen Özlem Topal, evden ayrıldığı için pişman olduğunu söyledi. Ailesinin maddi yetersizliğinden dolayı evi terk ettiğini söyleyen Topal, “Maddi durumumuz ve annemin rahatsızlığı yüzünden ya evden gidecektim ya da intihar edecektim. Parka gittim ve biraz oturdum. Orada bir ablayla tanıştım. Bana neden ağladığımı sordu ama ben ilk önce konuşmadım. Sonra kanı sıcak gelince durumumu anlattım. Aileme haber vermemi söyledi, ancak ben anneme haber vermek istemedim. Annemi internette gördüm. Kötü olduğunu gördüm ve eve döndüm” dedi.

İhlas Haber Ajansı'na teşekkürlerini sunan anne Topal, kızı eve döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, “Allah'ım sizlerden razı olsun. Devletimizden de razı olsun. Kızım internetten benim feryadımı duyunca, hasta olduğumu da bildiği için, rahatsızlığım çok olduğu için evine çıktı geldi. Gelince dünyalar benim oldu. Evladıma kavuştum, mutluyum. Kızım evimizin güzel olmasını ve kılık kıyafetinin düzgün olmasını istiyor. Devletimiz yardımcı oluyor, ama yine de yetersiz kalıyor. Ben giderlere yetişemiyorum. Eczaneye, bakkala borcum var” diye konuştu.