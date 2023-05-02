İHA'ya yılın en başarılı haber ajansı ödülü

Gaziantep'te 2.'si düzenlenen “Best Of Gaziantep Awards" ödülleri sahiplerini buldu. 41 kategoride ödül verilen gecede yılın en başarılı haber Ajansı ödülüne İhlas Haber Ajansı layık görüldü.

Organizatörlüğünü yapımcılığını üstlenen Mola Saati Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Melek Budak, Ali Yollarda programı ile bilinen ve Haber Muhabiri Ali Göksular'ın üstlendiği organizasyon Gaziantep ikinci kez düzenlendi. Ödül töreninde birçok firma ve ünlülere ödül verilirken İhlas Haber Ajansı'na yılın en başarılı haber ajansı ödülü verildi. Ödülü İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Tuğba Özay ve Uğur Arslan'ın elinden aldı.

Geceye ünlü yağmuru

Ödül Gecesine ünlü isimler de katıldı. Uğur Arslan, Tuğba Özay, Tuğba Ünal, Fatih Bulut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Mehmet Ali Erbil gibi isimler geceye damga vurdu.

“Haberlerimizle gündemde olmayı başardık”

Gecede İhlas Haber Ajansı (İHA) adına ödülü alan İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, “1999 depreminde yeni başlayan bir muhabirdim. Son depremde 5 il büyük yıkım gördü çok acıydı. Çok şükür bu zamana kadar haberlerimizle gündemde olmayı başardık. İnşallah bundan sonra da çok güzel haberlerle karşınızda oluruz” diye konuştu.

Sunucu Tuğba Özay ise İhlas Haber Ajansını çok sevdiklerini ve çok güzel haberler yaptıklarını belirtti.