İhlas Pazarlama Gaziantep Bölge Müdürlüğü yeni binasında hizmet verecek

İhlas Pazarlama Gaziantep Bölge Müdürlüğünün yeni binasının açılış kurdelesini kesen Genel Müdür Orhan Korkusuz, toplam 3 kattan oluşan binayı gezdi. Bölge müdürlüğündeki tüm birimleri ziyaret ederek bilgi alan Korkusuz, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Açılışın ardından çalışanlarla bir toplantı gerçekleştirildi.

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, “İhlas Pazarlama Şanlıurfa Bölge merkezimizin açılışını yaptık. Bugün de Gaziantep Bölge Merkezimizin açılışını yapmak için buraya geldik. Çok güzel bir merkez olmuş. Arkadaşlar için büyümeye müsait bir ortam hazırlanmış. İhlas Pazarlama, İhlas Holding'in Türkiye'de bayrak taşıyıcı firmasıdır. Türkiye'nin her yerinde İhlas'ı, iyiliği ve doğruluğu temsil eden bir ticaret firmasıyız. Son dönemlerde Güneydoğu'da, Gaziantep'te büyük bir atılım içerisindeyiz. Bu atılımı destekleyecek harika bir mekana kavuştuk. Bölge müdürümüz ve ekibine bu konuda çok güveniyoruz. İnşallah bu da bizim büyük hedeflere ulaşmamızda bir güç olacak” diye konuştu.

Yeni yerine taşınan İhlas Pazarlama, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi Kudüs Caddesi No 20'de hizmet vermeye devam edecek.

İhlas Pazarlama Gaziantep Yeni binasının açılışına İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, Mağazalar Direktörü Halil Çağlar, Türkiye Gazetesi Direktörü Yusuf Yalçın, İhlas Pazarlama Gaziantep Bölge Müdürü Yusuf Özdemir, şirket çalışanları ile davetliler katıldı.