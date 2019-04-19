İhracatçılar Genel Kurullarını tamamladı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Olağan Genel Kurul Toplantıları 16 ve 17 Nisan 2019 tarihlerinde GAİB Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Birlik çatısı altında Genel Kurullarını gerçekleştiren Tekstil ve Ham maddeleri İhracatçıları Birliği, Halı İhracatçıları Birliği; Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği başkan ve üyelerinin hazır bulunduğu toplantılar oldukça verimli geçti. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşen genel kurul toplantılarında; Birliklerin faaliyetleri ve mali tabloları görüşüldü.

Genel Kurul toplantılarının yoğun katılımla geçtiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Birlik başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz kendi sektörlerinde yeni projelerin inşası için yeri geldiğinde kendi mesailerinden fedakarlık yaparak çaba sarf ediyorlar. Sektör içi rekabeti azaltıp küçük ölçekli firmaları kümeleyerek, dış pazara açılmak suretiyle ihracatımıza katkı sunmak için çalışıyorlar. Ben hepsine emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Firmalarımızın da Birliklerimizin gösterdiği özeni göstererek projelere daha yüksek katılım sağlamalarını rica ediyorum. Tüm üyelerimize toplantılarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, Genel Kurul Toplantılarımızın bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Hububat- Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı MahsumAltunkaya ise hem hububat-bakliyat sektörünün hem de genel olarak Bölge ihracatının ümit dolu bir döneme girdiğini ifade ederek önümüzdeki günlerin ihracat açısından daha olumlu olacağını ve Genel Kurul toplantısına katılan üyelerin de bu yönde düşündüğünü görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan da şu sözlerle dilek ve görüşlerini iletti: “Başkanlıktaki ilk yılımızda birçok projeyi başlattık ve çoğu halen sürmekte. Özellikle Halı ihracatımızın gelişmesi yönünde somut adımlar atarak bölgeye faydalı hamleler yapıyoruz. Çalışma programımızda yer alan tüm bu iş ve projelerle bölgesel rekabeti ortadan kaldırarak sektörde bir birlik sağlamaya ve artık dünya çapında rekabete girmeye yönelik adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu çabamıza tüm üye ihracatçı firmalarımızdan destek bekliyoruz. Projelerle dolu geçen 2018 yılının Genel Kurulu'nun herkese hayırlı olmasını diliyorum.”

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da firma temsilcilerine teşriflerinden dolayı teşekkür ederek, 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nun bölgeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Güncel gelişmeleri de değerlendiren Çıkmaz, “sektörümüzün ve bölgemizin önünde fırsatlarla dolu bir dönem var. Birlik ve beraberlik içerisinde bu fırsatları lehimize çevirip şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin daha da ileri gitmesi için tüm enerjimizle çalışmalıyız.” diyerek sözlerini tamamladı.

Genel Kurullarını tamamlayan Güneydoğulu ihracatçıları yoğun bir gündem bekliyor. Tüm sektörlerde oldukça hareketli bir döneme giren ihracatçıların gündeminde Çin, ABD, Japonya, Avustralya, Kenya gibi ülkelerde yürütülecek tanıtım etkinlikleri ve iş görüşmeleri bulunuyor.