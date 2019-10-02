İhracatçılardan Eylül ayı rekoru

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Eylül ayında ihracatta yeni rekorlar kırıldığını ifade ederek Gaziantep'ten Eylül 2019 döneminde 659 milyon 859 bin dolarlık ihracat yapıldığını aynı dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 806 milyon 875 bin dolarlık ihracatın kayda alındığını ifade etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen Eylül ayı ihracatı yılın en yüksek aylık ihracatı olurken, Gaziantep'ten yapılan ihracat ise tarihin en yüksek Eylül ayı ihracatı oldu.

Eylül 2019 dönemi ihracat rakamlarını açıklayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ihracattaki artışın yeni rekorlarla devam ettiğini belirterek Eylül ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 189 ülkeye ihracat gerçekleştiren Güneydoğulu ihracatçıların mevcut pazarları koruyarak geliştirme, yeni pazarlarda da daha etkin olma çabalarının sürdüğünü ifade etti.

Eylül 2019'da Gaziantep'ten 659 milyon 859 bin dolarlık, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 806 milyon 875 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken 2019 yılının dokuz aylık diliminde Gaziantep'ten 5 milyar 487 milyon 836 bin dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 189 ülkeye 6 milyar 539 milyon 545 bin dolarlık ihracat yapıldı. Eylül 2019 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci komşu ülkelerle sorunların çözümü yolunda önemli adımların atıldığını, önümüzdeki süreçte yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınacağına inandıklarını ifade etti.

Kileci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gaziantep ili 2019 yılı Eylül ihracat rakamı yeni bir rekorla gerçekleşmiştir. GAİB üyesi firmalarımızın dijital dönüşüme uyum sağlaması yönündeki çalışmalarımız sürerken bu çalışmaların ihracata olumlu yansımalar sağladığını görmek, çıkılan yolun başarıyla tamamlanacağı mesajlarını vermektedir. Eylül ayı ortasında düzenlediğimiz İhracatın Yıldızları Ödül Töreni ile bölge ekonomisine sağladıkları katkıları taltif etmek adına Birliğimizden en çok ihracat yapan ilk 100 firmaya ödüllerini takdim ettik. Başta Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve Ticaret Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turagay olmak üzere birçok değerli isim ve ihracatçı firmalarımız ile bir araya geldiğimiz keyifli bir akşam geçirdik. Törenimiz, daha ileriye koşmak ve ihracat hedeflerini büyütmek anlamında firmalarımıza bir teşvik olacaktır düşüncesindeyiz. Yine Eylül ayında, komşumuz Irak ile ihracata dair yaşadığımız sorunların çözüme kavuşturulması ve ticari ilişkilerimizin iyileştirilmesi amacıyla Valiliğimiz koordinasyonu, Birliğimiz organizasyonu ile Türkiye-Irak Ticareti Güçlendirme Toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıda ihracatçı firmalarımız doğrudan Irak Büyükelçisi ve Başkonsolosu ile görüşüp sorunlarını anlattılar. Bu toplantı vesilesi ile sorunların yetkili mercilere iletileceğini ve ihracatçımızı rahatlatacak adımların atılacağını umuyoruz. Tabii tüm bu çabaların ihracat rakamlarımıza da olumlu yansımaları olacaktır. Elbette Irak pazarı gibi mevcut pazarlarımızı koruma refleksi gösteriyoruz fakat unutulmamalıdır ki Türkiye, pazarlarını çeşitlendirme yolunda da adımlar atmaktadır. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak, yeni girilen pazarlarda etkinliklerimizi artırma yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Yurt dışı fuarlarında tanıtım çalışmalarımız birçok sektörde devam ediyor. Yurt dışında çalışmalar yürütürken Bölgemizin gelişimi için de çabalarımız sürüyor. Zira yerelde bir iyileşme ve koordinasyon olmaz ise küresel anlamda bir başarı yakalamak mümkün olmuyor. Hali hazırda Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Cizre'de bulunan irtibat bürolarına Adıyaman ve Kilis de eklenecek. Ticaret Bakanlığımızdan onayı aldık. Gerekli altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra irtibat bürolarımız açılacak ve bu iki şehir ile koordinasyonumuz daha da güçlenecek. Üyelerimizin e-ticarette nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için yürüttüğümüz eğitim çalışmalarımız Gaziantep ile sınırlı kalmıyor, tüm bölge illerini bu eğitimlerle buluşturmayı önemsiyoruz. Geçtiğimiz aylarda Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da düzenlediğimiz “E-Ticaret, E-İhracat ve Dijital Dönüşüm” konulu farkındalık eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde Cizre, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek. Sertifikalı “E-Ticaret Uzmanlığı” eğitimimiz ise ilk mezunlarını verdi ve Ekim ortasında bu eğitimin ikincisi başlıyor. Bu yetişmiş kursiyerlerimizin e-ihracat alanında firmalarımıza verecekleri danışmanlık hizmeti, firmalarımızın dijital dönüşümü açısından oldukça önemli. Diğer yandan Ticaret Bakanlığımızın Diyarbakır, Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlediği “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri”nin uzmanlık düzeyine ulaştırılması amacıyla ilerleyen günlerde yine Gaziantep ve Bölge illerimizde düzenlenecek “Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimleri” gündemimizdeki eğitim çalışmalarındandır.”

"Güneydoğu Anadolu'da ihracat artışı sürüyor"

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Eylül 2019'da kayıt altına alınan ihracatın 2018 yılının aynı ayına oranla yüzde 9,5 artışla 806 milyon 875 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Gaziantep'in Eylül 2019 ihracatının ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artışla 659 milyon 859 bin dolar olduğunu açıkladı. Ekim 2018 - Eylül 2019 dönemini kapsayan 12 aylık dönemde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, Güneydoğu'dan yüzde 5,8 artışla 8 milyar 838 milyon 967 bin dolar, Gaziantep'ten ise yüzde 8,6 artışla 7 milyar 389 milyon 849 bin dolar ihracat kaydedildiğini belirten Başkan Kileci Gaziantep'te ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 152,5 olduğunu ifade etti.

Ortadoğu birinci sırada

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ihracat ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu Ülkeleri'nin yüzde 46 pay ile ilk sırada, AB Ülkeleri'nin yüzde 19,7 ile ikinci ve Afrika Ülkeleri'nin ise yüzde 13,4 ile üçüncü sırada yer aldığı açıklanırken Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Ocak-Eylül 2019 döneminde 189 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, İran, Almanya, Libya ve İsrail'in en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan ürünler incelendiğinde ise makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri ile dış giyimin en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.

Gaziantep konumunu koruyor

2019 yılı Ocak - Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artış ile 5 milyar 487 milyon 836 bin dolarlık ihracat yapan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda tekstil ve ham maddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi.

Güneydoğu illerinden yüksek ihracat performansı

Aynı ayda, GAİB bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Mardin'den 86 milyon dolar; Kahramanmaraş'tan 77 milyon dolar, Malatya'dan 38,6 milyon dolar, Diyarbakır'dan 13,7 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 11,4 milyon dolar, Adıyaman'dan 7 milyon dolar, Kilis'ten 6,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.