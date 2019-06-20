İhracatçılardan üniversite öğrencilerine asgari ücret tutarında burs

Türkiye'de hem istihdam hem de katma değer açısından en stratejik sektörlerinden birisi olan tekstil sektörüne yönelik ilgiyi artırmak amacıyla tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere yüksek miktarda burs verileceği açıklandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında faaliyet gösteren ve GAİB'in de aralarında bulunduğu tekstil, konfeksiyon ve deri ihracatçı birlikleri tarafından üniversite sınavında tekstil ve deri mühendisliği bölümünü seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, köklü bir geçmişi bulunan Türk tekstil sektörünün ülkenin sanayileşmesinde stratejik bir öneme sahip olduğunu ve bu önemin halen geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

Kileci, “Ülkemize döviz kazandırma ve insanlarımıza iş imkanı yaratma bakımından benzersiz bir sektör olan tekstile önümüzdeki dönemde de önemli görevler düşmektedir. Çağın gerektirdiği bilgi ve beceri ile donanmış gençlerin sektörümüzde istihdam edilmesi bu nedenle daha da önemli hale gelmektedir. Bu nedenle en başarılı öğrencileri tekstil sektörüne kazandırmak amacıyla bir proje başlatmış durumdayız. Üniversite sınavında ön sıralarda yer alan öğrencilerimizin tekstil mühendisliği bölümünü seçmesi durumunda asgari ücret tutarında burs veriyoruz. Önümüzdeki günlerde Sayın Valimiz ve Milli Eğitim İl Müdürümüzün teşrifleri ile rehber öğretmenlerimizin bu konuda bilgilendirileceği bir toplantı yapacağız. Öğrencilerimiz gerekli bilgilere hem rehber öğretmenleri vasıtasıyla hem de YÖK'ün ilgili kılavuzlarından ulaşabilecekler. GAİB olarak da bu yenilikçi projeyi her platformda duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci bursun şartları ve miktarları ile ilgili de bilgi verdi. Buna göre, üniversite sınavında ilk 20 binde olanlara asgari ücret, ilk 20-50 bin arasında olanlara asgari ücretin %70'i ve ilk 50-80 bin arasında olanlara asgari ücretin %50'si oranında burs verileceği belirtildi. Ayrıca bu bursların öğrencilerin başarılı olması durumunda her sene asgari ücrete yapılan zam oranında artırılacağı da ifade edildi.

Burs kazanmak için öğrencilerin tekstil mühendisliği bölümlerinden birini ilk 5 tercihlerinden birine yazmaları ve söz konusu bölüme yerleşmeleri gerekiyor. Burslar deri mühendisliği bölümünü seçen öğrenciler için de geçerli olacak.