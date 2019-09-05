İhracatın Ağustos Şampiyonu Hububat Bakliyat sektörü

2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 154 ülkeye 1 milyar 268 milyon 998 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya Ağustos 2019'da ise bir önceki yıla oranla yüzde 9,8 düşüşle 154 milyon 127 bin dolarlık ihracat yapıldığını, bu rakamla GAİB'ten en fazla ihracat yapan sektör olarak Ağustos ayının şampiyonu olduklarını söyledi.

Irak pazarında yaşanan sıkıntıların sadece hububat bakliyat sektöründe değil, bütün sektörlerde her geçen gün artarak devam ettiğine de dikkat çeken Başkan Altunkaya bölgeye ihracat yapan ihracatçılara Pazar çeşitliliğine yönelmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Mahsum Altunkaya Başkanlığında GAİB Hizmet binasında toplanarak gündemle ilgili konular yanında Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Irak ve Suriye pazarının öncelikli gündeme alındığı toplantıda Başkan Mahsum Altunkaya ihracatçıların Pazar çeşitliliğine yönelmesini önererek “Irak'ta yaşanan sıkıntılar henüz çözülmediği gibi her geçen gün daha farklı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Irak pazarı ülkemiz ve özellikle bölgemiz için büyük önem taşıyan bir Pazar olup sorunların çözümü için hükümetimizden destek bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda yürütülecek çalışmalara öncülük yapacağına inanıyoruz. Diğer taraftan bir pazara bağlı ihracat yerine ihracatçılarımızın Pazar çeşitliliğine yönelmesi ve yeni pazarlar için kolları sıvaması şart. Birliklerimiz bünyesinde yürüttüğümüz yeni Pazar arayışlarımız elbette yılsonuna kadar devam edecek. Sektörümüzle ilgili tanıtımını yaptığımız ürünlere yönelik farklı pazarlardan taleplerin gelmeye başladığını duyuyoruz. Bölge ihracatçılarımızın büyük bir kısmı Orta Doğu ülkelerine göre yatırımlarını yaptı ama sorunlar karşısında yeni çözümlerle ihracatımızı arttırmak ve yeni pazarlarda varlığımızı daha fazla hissettirmek zorundayız” dedi.

"İhracat şampiyonu makarna"

Ocak - Ağustos 2019 döneminde Güneydoğu'dan en fazla ihracı gerçekleştirilen ürünlerde ilk sırayı makarnanın aldığını ifade eden Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "2019 yılının 8 aylık döneminde 292 milyon 38 bin dolarlık ihracatla ilk sırayı makarna alırken 251 milyon 930 bin dolarla ikinci sırayı buğday unu ve üçüncü sırada ise 174 milyon 401 bin dolarla bisküvi ve pastalık ürünler yer aldı. En fazla ihraç edilen ürünler arasında dördüncü sırada 169 milyon 166 bin dolarla bitkisel yağlar yer alırken bu ürünlerimizi sektörümüzle ilgili diğer ürünler takip etti” dedi.

"Orta Doğu'da düşüş, Afrika ve ABD'de artış var"

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Başkan Altunkaya Orta Doğu ülkelerine yönelik ihracatta düşüşün devam etmesine rağmen ülke gurupları açısından Orta Doğu Ülkelerinin liderliği koruduğunu belirterek yapılan ihracatın bir önceki yıla oranla yüzde -18,9 düşüş göstererek 775 milyon 318 bin dolar olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. İkinci sırada Afrika ülkelerinin yer aldığını da sözlerine ekleyen Başkan Altunkaya bir önceki yıla oranla yüzde 20,5 artışla sekiz aylık süreçte Afrika ülkelerine 325 milyon 522 bin dolar, üçüncü sırada ki ABD'ye ise bir önceki yıla oranla yüzde 50,8 artışla 88 milyon 554 bin dolar, AB ülkelerine ise yüzde 12,1 artışla 37 milyon 730 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

"İhracatçı Irak ve Suriye'de kan kaybediyor"

Güneydoğulu ihracatçıların Irak ve Suriye pazarında yaşadığı önemli sorunlar nedeniyle Ocak Ağustos 2019 döneminde bir önceki yıla oranla ihracatta gerileme olduğuna dikkat çeken Başkan Altunkaya bütün bunlara rağmen en fazla ihracatın bölgeden bu iki ülkeye gerçekleştirildiğini ifade etti. Başkan Altunkaya yaptığı değerlendirmede “Ocak-Ağustos 2019 döneminde bir önceki yıla oranla Irak'a ihracatımız yüzde 29 oranında düşerek 479 milyon 324 bin dolar olarak gerçekleşmiş bölgenin bu dönemdeki genel ihracatına bakıldığında Irak'a gerçekleştirilen ihracatımız toplam ihracatımızın yüzde 37,8 bölümünü oluşturmaktadır. Bu dönem Suriye'ye de yüzde 20,6'lık düşüşle bu süreçte 137 milyon 432 bin dolarlık ihracat yapıldı. Ülke bazında üçüncü sırada yer alan Benin'de ise bir önceki yıla oranla yüzde 24,3 artışla 51 milyon 189 bin dolar olarak gerçekleşirken Somali'de ciddi bir artış gözlenmektedir. Somali'ye yapılan artış yüzde 73,8 oranla 41 milyon 361 bin dolardır. Bu ülkeleri Cibuti Angola, Libya, Sudi Arabistan, İran, ABD, Venezuella, Yemen, Togo ve Gana takip etmektedir. Elbette yaptığımız çalışmalar ve yürüttüğümüz projelerle ürünlerimizin dünya genelinde tanıtımı sağlanırken farklı ülkelerdeki çalışmalarımız da yavaş yavaş sonuç vermektedir” dedi.

"Sürdürülebilir ihracat için pazar çeşitliği şart"

İhracatçıların gelişmiş teknoloji ve dijital uygulamalarla artık ürünlerini daha fazla alıcıya tanıtma şansı olduğuna dikkat çeken Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya bazı ülkelerle yaşanan sıkıntıların Pazar çeşitliliğinin önemini arttırdığına da dikkat çekerek “Bölge ihracatçılarımız bundan sonra daha dikkatli olmak, daha çok çalışmak ve mevcut pazarlarındaki paylarını korurken yeni pazarlardaki etkinliklerini de arttırmak zorundadır. Bir pazara bağlı kalmanın bugün birçok ihracatçımız olumsuz yansımasını yaşıyor. El birliğiyle hedeflerimize ulaşmak için üyelerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz ve dünyanın neresinde nasıl bir pazar varsa şansımızı oralarda da arayarak gerek ülke kalkınmasına destek verip ürün tanıtımlarımızı yaparken gerekse ihracatımızı attırmayı sürdüreceğiz” dedi.