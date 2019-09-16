İhracatın Türkiye Şampiyonu Altunkaya'ya bir ödül de GAİB'ten

Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Gaziantep'teki tek ödülü alan Meyve Sebze Mamulleri alanında sektör şampiyonu Altunkaya İnş. Nak. Gıda. Tic. A.Ş.'ne GAİB tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde ödül verildi. Ödülünü Kilis Valisi Recep Soytürk'ten alan Başkan Mahsum Altunkaya Türkiye'nin kalkınmasına ihracatla destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen ve Güneydoğu'dan en fazla ihracat yapan ilk yüz firmanın ödüllendirildiği İhracatın Yıldızları Ödül töreninde ikinci sırada yer alan Altunkaya İnş. Nak. Gıda. Tic. A.Ş.' de ödüllendirildi. TİM tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları ödül töreninde de sektör birincisi olarak ödül alan Altunkaya İnş. Nak. Gıda. Tic. A.Ş. Gaziantep'ten ödül alan tek firma unvanını kazanmıştı. İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde ilk yüz firma arasında ikinci sırada ödüllendirilen Altunkaya İnş. Nak. Gıda. Tic. A.Ş.'nin ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Kilis Valisi Recep Soytürk, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz'dan aldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra milletvekilleri, sanayici ve iş adamlarıyla STK başkan ve yöneticileri katıldığı ödül töreninde tebrikleri kabul eden Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya kendisini kutlayanlara teşekkür etti.

"Yatırımlarımız devam edecek"

Ödül almak kadar, ülkeye hizmet etmenin ülke ekonomisine katma değer sağlamanın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Altunkaya önümüzdeki süreçte daha çok üretmek, daha çok çalışmak ve ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamak için çalışacaklarını sözlerine ekledi. Meyve Sebze Mamulleri alanında Türkiye Sektör Şampiyonu olarak ödül alan tek firma özelliği taşıyan Altunkaya Şirketler Grubu geçtiğimiz yıllarda da yine sektör bu alanda sektör şampiyonu olmuştu.

"Dünyanın 7 kıtasında Türkiye'yi temsil ediyoruz"

Gıda sektörünün Türkiye'de ki en büyük firmaları arasında yer alan Altunkaya Şirketler Grubunun Türkiye'yi dünyanın 7 kıtasında başarıyla temsil ettiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya “ Altunkaya Şirketler Grubu merkezi Gaziantep'te bulunan ve birçok sektörde faaliyet gösteren bir işletmedir. 10'un üzerinde markamızla gıda, içecek, sağlık ve temizlik ürünleri, ambalaj, tarım ve hayvancılık sektörlerinde Türkiye'yi dış pazarlarda temsil ediyoruz. 2000'e yakın çalışanıyla Altunkaya Şirketler Grubu 1980 yılından beri Türkiye'ye değer katıyor ve sürekli büyüyüp gelişiyor. Altunkaya Şirketler Grubu olarak son 5 yılda olduğu gibi bu yılda Meyve Sebze Mamulleri sektöründe en çok ihracat yapan firma olmamızın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. İnovasyon ve Ar-ge anlayışımızın temeli tüketici beklenti ve ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayabilmektir. Bu bağlamda tüketici trendlerini büyük bir titizlikle takip ederek, her Pazara özgü tüketici araştırmaları yapıp tüketicinin beklenti ve isteklerini karşılamaya yönelik stratejiler geliştiriyoruz” dedi.

"2018 zorlu bir yıldı 2019 hedeflerimizi yakalamak istiyoruz"

2018 yılı gerek dünya ekonomisinde gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan olumsuzluklardan dolayı tüm sektörler açısından zorlu bir yıl olarak geçtiğini de ifade eden Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya “2018 yılı gerek dünya ekonomisinde gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan olumsuzluklardan dolayı tüm sektörler açısından zorlu bir yıl olarak geçti. Meyve ve Sebze Mamulleri sektörünü olumsuz etkileyen diğer önemli bir faktör ise sebze üretiminin 2018 yılında bir önceki yıla göre azalması oldu. Sektörümüzün açısından ülkemiz birçok önemli avantaja sahiptir. Türkiye'nin üretime müsait geniş tarım alanları ve iklim özelliği nedeniyle pek çok çeşit kaliteli ürün yetiştirilmektedir. Yetiştirilen ürünler ülkemizde yer alan yüksek teknolojili üretim tesislerinde üretilmektedir. Diğer bir önemli avantaj ise Türkiye'nin jeopolitik konumunda dolayı gerek Avrupa gerekse Ortadoğu ülkelerine yakınlığı sebebiyle ülkemize önemli bir avantaj sağlamaktadır” dedi.

"Katma değerli ürün geliştirmeye çaba gösteriyoruz"

Katma değerli ürünler geliştirmeye çalıştıklarını da ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya ”Ülkemizin özellikle ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı verirken global pazarlarda daha rekabetçiolabilmek için katma değerli ürün geliştirmeye çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda Araştırma Geliştirme faaliyetlerine önemli ölçüde kaynak ayırıyor hem insan gücü hem de yatırımlarla teknolojimizi ve bilgi birikimimizi artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde Ar- Ge ve inovasyon odaklı yatırımlarımıza devam edeceğiz. Operasyonlarımız için kurduğumuz sistem altyapı yatırımları ve bunların uygulama çalışmaları da oldukça yoğun olarak devam edecek. Biz Turquality dahil tüm teşvikleri etkin bir şekilde takip ederek faydalanmaya ve hem devletimizin hem de şirketimizin müşterek hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Turquality'nin pazarlama destekleriyle uluslararası marka olma yolunda en büyük destekçimiz olacağına inanıyoruz. Turquality'nin şirketlere maddi destek sağlayan bir program olmasının yanı sıra şirketi geleceğe taşıyan önemli bir program olduğuna inanıyoruz. Bu teşviklerin takibi ve yönetimi için organizasyonumuz içerisinde yetkin bir ekibimiz var. Hem TİM ile hem Ekonomi Bakanlığı ile hem de diğer devlet kurumlarıyla sıkı bir iletişim içerisinde çalışıyoruz. 2019 yılının da 2018 yılında olduğu gibi riskler barındıracağı düşünüyoruz. Bizim hedefimiz, İş ortakları ve dinamik kadrosuyla faaliyet gösterilen tüm alanlarda pazar payımızı arttırmak misyonu ise yenilikçi ve sürdürülebilir büyüme sağlayan yatırımlarla ülke ekonomisine ve ihracat hedeflerine katkı sağlamaktır” diye konuştu.