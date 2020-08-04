İhracatta tarihi rekor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bir önceki ayda kırılan haziran ayı ihracat rekorunu tazeleyerek yüzde 12,5'lik artışla tarihin en yüksek rakamına ulaştıklarını ve ekonomik toparlanma yolunda olumlu veriler almaya devam ettiklerini söyledi.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla haziran ayı verilerinde oluşan olumlu tablonun temmuz ayında daha da iyileşerek gelecek açısından umut verici olduğunu vurgulayan Yıldırım, ihracat rakamlarında bir önceki yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 2,2 bir daralma olduğunu ve bunun normal karşılanması gerektiğini ifade etti.

“Gaziantep, ülkemizin sacayağıdır”

Gaziantep'in, açıklanan temmuz ayı verilere göre en fazla ihracat gerçekleştiren beşinci il olduğunu ve ilk 10 il arasında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6'lık bir artışla başı çektiğini aktaran Başkan Yıldırım, “TİM verilerine göre 2019 haziran ayında 664 milyon 977 bin dolarlık bir ihracatımız var. Temmuz ayında ulaştığımız ihracat rakamı ve bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artışla ilk 10 il arasında en fazla artış gerçekleştiren şehir olduk. Bir önceki aya göre yüzde 12,5'lik artışla da tarihi bir rekor kırdık. Her zaman dile getirdiğimiz ve üzerine basa basa söylediğimiz gibi Gaziantep, ülkemizin sacayağıdır. Birlik ve beraberlik içerisinde, akıl ve alın teriyle durmaksızın üreten, gelişen, ülkemiz için lokomotif görevi gören örnek bir şehiriz. Şüphesiz ki bu başarıdaki aslan payı azimle çalışan ihracatçılarımız ve onların mesai arkadaşlarıdır. Bizleri bu başarılarla gururlandıran; örnek ticari hayatı, anlayışı ve ekonomisiyle kentimizin rol model alınmasına katkı sunan tüm ihracatçılarımızı, çay ocağındaki personelinden en üst kademesindeki çalışanlarına kadar içtenlikle tebrik ediyorum” diye konuştu.