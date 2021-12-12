İhsan Güvenç, Şehitkamilliler için söyledi

Sanatçı İhsan Güvenç, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen konserde Şehitkamilliler ile buluştu. Şehitkamilliler, konsere büyük ilgi gösterdi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Şehitkamil'de büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanıyor. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) gerçekleştirilen Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yılına Özel İhsan Güvenç Konseri, büyük ilgi gördü. Ünlü sanatçı İhsan Güvenç, orkestrasıyla verdiği muhteşem konserle izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Dinleyicilerin sanatçı Güvenç'in söylediği şarkılara eşlik etmeleri, salonda keyifli dakikaların yaşanmasını sağladı. Kimi zaman söylediği şarkılarla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan Güvenç, zaman zaman ise seslendirdiği hareketli şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. Konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

“Burada olmaktan son derece mutluyum

Kendisinin de Gaziantepli olduğunu ve bundan büyük onur ve gurur duyduğunu ifade eden İhsan Güvenç, “Gaziantep Savunması'nın 100. yılı münasebetiyle sizlerle olmak, sahnede olmak, benim için onur verici bir durum. Burada olmaktan son derece mutluyum. Özellikle Şehitkamil Belediyemize, Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na bizi misafir ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizi burada en güzel şekilde ağırlıyorlar. Burada vermiş olduğum bütün konserlerden çok mutlu ayrılıyorum. Ben, Gaziantep Savunması'nın 100. yılını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Konser sonunda Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel tarafından sanatçı İhsan Güvenç'e çiçek takdiminde bulunuldu.