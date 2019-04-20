II. beslenme ve diyetetik günleri

Beslenme ve Diyetetik Günleri kapsamında 26-27 Nisan 2019 tarihlerinde, “Kanser ve Beslenme Sempozyumu-2019” düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinde düzenlenecek sempozyum, 26 Nisan 2019 Cuma günü açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Oturum başkanlığını SANKO Üniversitesi Rektörü ve Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Güner Dağlı ile SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu'nun yapacağı ilk oturumda, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “Karsinogenez Mekanizmaları”, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Çetin “Kanser Genetiği ve Biyolojisi” konularını anlatacak.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ve sempozyum başkanlarından SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Budak'ın oturum başkanlığında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Doğanay “Dünyada ve Türkiye'de Kanser Prevalansı” ve SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Öğr. Gör. Nezihe Otay Lüle “Türkiye'nin Beslenme Durumu ve Kanser İnsidansında Rolü” konusunu konuşacak.

Oturum başkanlığını Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gül Kızıltan ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Çetin'in yapacağı oturumda İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünden Doç. Dr. Rüksan Çehreli “Tümör Biyolojisi ve Moleküler Beslenme İlişkisi”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Dr. Diyetisyen Derya Hopancı Bıçaklı “Kanserin Oluşmasında Beslenmenin Etkisi” konularında sunum yapacak.

Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medeni Maskan ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünden Doç. Dr. Rüksan Çehreli'nin başkanlığında yapılacak günün son oturumunda SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Öğr. Gör. Funda Esin Fakılı “Gıda Katkı Maddeleri ve Kanser İlişkisi”, Arş. Gör. Saadet Özen “Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar ve Sağlık” konularında konuşacak.

İkinci gün

27 Nisan 2019 tarihinde ilk oturumda SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Doğanay'ın başkanlığında Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gül Kızıltan'ın “Kanser, Metabolik Sendrom ve Şişmanlık İlişkisi”, SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baştemir'in “Kanser ve Diyabet İlişkisi” konulu konuşması yer alacak.

Başkanlığını SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ile SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram'ın yapacağı oturumda ise Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Fatih Teker “Kanserde Kemoterapi ve İmmünoterapi”, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Uzm. Dr. Mehmet Tamer Tuncer “Kanserde Radyasyon Tedavisi”, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Doğanay “Kanserde Cerrahi Tedavi” ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünden Doç. Dr. Rüksan Çehreli “Kanserde Tıbbi Beslenme Tedavisi” konularında paylaşımda bulunacak.

Sempozyumun son oturumunda Prof. Dr. Güner Dağlı ile Prof. Dr. Nurten Budak başkanlığında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Dr. Diyetisyen Derya Hopancı Bıçaklı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünden Doç. Dr. Rüksan Çehreli ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesinden Dr. Dyt. Pırıl Tuncay, vaka sunumlarını paylaşacak.