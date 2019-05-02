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İİBF öğrencilerine Bankacılık semineri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerine yönelik Kariyer Günleri kapsamında “Bankacılık” semineri düzenlendi.


GAÜN İslahiye Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak bir bankanın İslahiye Şubesi Müdürü Bilal Yıldırım katıldı. Üniversite öğrencilerine bankacılık hakkında bilgi veren Bilal Yıldırım, bankalarda çalışma koşulları, iş başvurusu, maaş, eğitim, kariyer, alım yapılan alanlar, staj ve başvurular hakkında bilgilendirdi. Yıldırım, banka çalışanları için net maaştan bahsetmenin doğru olmadığını,çünkü bankaların çalışanlarına sabit maaşının yanında performansına göre prim ve belli aralıklarda da ikramiye ödemesi yaptığını söyledi.


Öğrencilerin bankacılık hakkında merak ettiği soruları yanıtlayan Yıldırım'a Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy adına İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi tarafından plaket takdim edildi.

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