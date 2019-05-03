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İKA bölgenin gastronomi turizm stratejisini hazırlayacak

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) TRC1 Bölgesi (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) mutfağının ulusal ve uluslararası pazarda etkin tanıtımının yapılması amacıyla Gaziantep’te Gastronomi Turizmi Stratejisi çalıştayı düzenledi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) TRC1 Bölgesi (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) mutfağının ulusal ve uluslararası pazarda etkin tanıtımının yapılması amacıyla Gaziantep'te Gastronomi Turizmi Stratejisi çalıştayı düzenledi.


TRC1 Bölgesinin kadim kültürü ve zengin mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtan İpekyolu kalkınma Ajansı, 2019 yılı Çalışma Programında yer alan Gastronomi Turizmi Sonuç Odaklı Programı kapsamında TRC1 Bölgesi Gastronomi Turizmi Stratejisi çalıştayı düzenledi. Çalıştaya kamu kurum temsilcileri, üniversiteler, girişimciler ve STK temsilcileri katıldı.


TRC1 Bölgesi Gastronomi Turizm Strateji ile bölge mutfağının potansiyeli ortaya konulacak ve bölgede gastronomi turizminin geliştirilmesine yönelik vizyon, misyon ve hedefler tespit edilecek ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek adımlar tanımlanacaktır. Strateji belgesi hazırlık sürecinde kamu, yerel yönetimler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının sürece etkin şekilde katılımları sağlanacaktır.

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