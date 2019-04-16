İKA, bölgenin göç profilini çıkartacak

İpekyolu Kalkınma Ajansı, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) işbirliği ile 5G-İpekyolu (Göç, Göçmen, Girişim, Gelişim, Gelecek) Projesi Paydaş Toplantısı ile başladı. Toplantıya kamu kurum temsilcileri, üniversiteler ve çok sayıda STK temsilcisi katılım sağladı. Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak misyonuyla kurulmuş olan İpekyolu Kalkınma Ajansı, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi işbirliği ile 5G-İpekyolu (Göç, Göçmen, Girişim, Gelişim, Gelecek) Projesi kapsamında, bölge içerisindeki göç ve kalkınma, göçün bölgenin kalkınma dinamikleri üzerindeki etkisi ekonomik, sosyal ve alt yapı/çevre boyutlarında incelenecek. Proje süresince Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde kurum temsilcilerinin göç ve kalkınma etkileşimi konusundaki bilgilerinin arttırılması amacıyla Göç-Kalkınma eğitimi planlanacak ve bölgenin göç profilinin çıkarılmasına yönelik paydaşlarla beraber çalıştaylar düzenlenecek.

Projenin son kısmında ise TRC1 Bölgesi'nin yatırım profilinin çıkarılması, Suriyeli ve yerli yatırımcılarla odak grup toplantıları gerçekleştirilerek Suriyeli yatırımcıların Gaziantep Ekonomisine etkileri üzerine bir analizin ortaya konması öngörülüyor.