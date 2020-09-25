İKA makina metal sanayinin dönüşümünde öncülük ediyor

Gaziantep'in makina metal sanayisinin dönüşümüne öncülük edecek olan protokol Gaziantep Valiliğinde Savunma Sanayi Başkanlığı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından imzalandı.

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Harun Çelik, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz protokolün Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olmasını diledi. Protokol sonrası açıklamalarda bulunan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, "Ülkemizin başlattığı milli teknoloji hamlesi kapsamında bugün Gaziantep makine metal sanayimizin günümüz rekabet koşulları içerisinde ihtiyaç duyduğu stratejik teknolojik dijital dönüşüm sürecinin başlangıcı sayılabilecek işbirliğinin protokolünü imzaladık. Bu kapsamda savunma sanayi başkanlığımızın iştirakçi kuruluşlarından STM firmamız ve ajansımız işbirliğinde Gaziantep Sanayi Odasının da katılımıyla bir işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında hedefimiz ülkemizin ikame ettiği özellikle ithal ettiği malların Gaziantep'te üretilmesidir. Bu nedenle teknoloji hamlesine katkı sağlanması amacıyla Gaziantep makine metal sanayimizdeki bütün firmalarımızın dönüşümlerinin sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

“Gaziantep savunma sanayiden hak ettiği payı alacak”

Yapacakları çalışmalarla Gaziantep'in savunma sanayisinde hak ettiği payı alacağını ifade eden İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, "Çalışma kapsamında uzmanlar eşliğinde Gaziantep'te belirlediğimiz farklı ölçekte 30 firmamız içinde yapılacak yerinde analiz çalışmalarıyla bu firmalarımızın ürettikleri mevcut ürünleri ve mevcut ürün altyapısının yapılacak değişikliklerle üst katma değere sahip olan önemli ve Türkiye'ye katma değer sağlayan ürünlerin üretimine yönelik üretim yapmalarına katkı sağlayacak bir ürün yetenek programı oluşturulacak. Bir anlamda Gaziantep'ten ülkemizin makina metal sanayisi tarafından özellikle savunma sanayisinde üretilebilecek ürünlerin bir envanteri çıkartılacak. Daha sonra bölgemizin Kalkınma Ajansı olarak bu firmalarımıza sağlayacağımız desteklerle bu firmalarımızı savunma sanayimizde ürün üretilebilir hale geleceğiz. Bununla beraber ortaya Gaziantep'in bir dönüşüm stratejisi ortaya çıkacak. Bu strateji ile Gaziantep'in savunma sanayisinden hak ettiği payı alacak. Bu konular hakkında çalışmalar yürüteceğiz” diye konuştu.

Protokol imza töreninin ardından son buldu.