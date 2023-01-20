İKA'dan 3 kente 9.8 milyon euroluk destek

8 milyon Euro destek verilecek.

Avrupa Birliği FRIT II Mali Yardım Fonu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) Projesi çerçevesinde İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde sosyal girişimcilik alanındaki projelere 9,8 milyon Euro'luk destek sağlanacak. Proje ile sosyal girişimciler için mentorlük ve koçluk eğitimleri verilecek. Sosyal girişimciler için bölgenin ihtiyaç değerlendirmesi ve pazar analizi yapılacak. Yeni sosyal girişimlerin oluşması ve mevcut sosyal girişimlerin hızlandırılması için sosyal girişimciliği desteklemeye yönelik faaliyetlerin hibelerle finanse edilmesi sağlanacak. Kadın girişimciler için atölyeler, işlik ve kreşler kurulacak. Yürütülen faaliyetler sonucu Türkiye için sosyal girişim politika ve finansman modellerini geliştirilmesi planlanacak.

Proje ile ilgili bilgi veren İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak kurulduğumuz günden beri bölgemizde girişimciliği önemli bir gelişme ekseni olarak görüyoruz. Bu vesileyle bölgemizde bu ekosistemi güçlendirecek bütün alt yapıları hayata geçirdiğimiz 10 büyük proje ile ve oluşturduğumuz 500 milyon liralık bir yatırım hacmi ile tamamlamış bulunuyoruz. Bugün de bu ekosisteme yeni ve güçlü bir katkı sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Dünya Bankası ile FRIT II çerçevesinde hayata geçirdiğimiz sosyal girişimcilik, sosyal güçlendirme ve sosyal uyum projemizin lansmanı ve proje çerçevesinde Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te hayata geçireceğimiz, kuracağımız sosyal girişimcilik merkezlerinin proje sözleşmesini imzalayacağız” dedi.

3 kentte sosyal girişimcilik projelerine 9.8 milyon euro destek

Proje ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te sosyal girişimcilik projelerine 9.8 milyon Euro destek verileceğini de açıklayan Akyılmaz, “Bu proje bölgemizin kalkınmasına ve girişimcilik üzerinden gelişmesine destek verecek nitelikli, çarpan etkisi yüksek bir proje olacak. Bu proje ile bölgemize yaklaşık 9,8 milyon Euro'luk bir kaynak tahsisi yapıldı. Bu da yaklaşık 300 milyon liralık bir kaynağa tekabül ediyor. Bu kaynağın tamamı Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde sosyal girişimciliğin özendirilmesi ve bu alandaki kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi için kullanılacak. Bu da bölgeye çok önemli katkılar ve değeler sağlayacak. Bu projeye verdikleri katkılardan dolayı girişimcilik ekosistemindeki tüm kurumlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.