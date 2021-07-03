İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep'te iki ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Yaralı yakınları arasında çıkan kavgayı jandarma güçlükle ayırdı.

Kaza, eski Nizip yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Harun Y. kontrolünde Gaziantep istikametine gitmekte olan Ford marka 27L0973 plakalı ticari araç karşı yönden gelen Mehmet K. kontrolündeki 27AUY24 plakalı Ford marka ticari araca çarptı. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu araçların ön kısmı hurdaya dönerken iki araçta ters döndü. Sürücüler Harun Y. ve Mehmet K. ile 27 L0 973 plakalı araçta bulunan Hüseyin B. ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralı yakınları kavga çıkardı

Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından olay yerine gelen yaralı yakınları arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayı jandarma güçlükle ayırırken yaralı yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yolda trafik jandarma kontrolünde sağlandı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.