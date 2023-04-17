İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki ayrı adresten hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep’te 2 ayrı adresten hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te 2 ayrı adresten hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Şahısların, hırsızlık öncesi ikametlerden birine girme ve çaldıkları eşyalarla bölgeden kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi'nde meydana gelen 2 ayrı adresten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık şüphelileri H.K. ve A.G. yakalandı. Şahısların, hırsızlık öncesi ikametlerden birine girme ve çaldıkları eşyalarla bölgeden kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.